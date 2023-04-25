Почему россияне грызутся за Бахмут и пойдут ли в наступление в другом месте: оценка Буданова

Город Бахмут, который Россия уже почти год пытается захватить – это единственное место, где у оккупантов за последнее время есть минимальные успехи. Однако россияне добиваются незначительных успехов ценой больших потерь.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию в Бахмуте, Авдеевке, Угледаре и Марьинке, где наиболее горячая ситуация на фронте. Буданов заявил, что россияне стерли Авдеевку с лица земли, как и Бахмут.

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Буданов опроверг информацию о попытке россиян окружить Авдеевку с юга

Он сообщил, что россияне поставили себе задачу провести окружения города Авдеевка с северного направления. При этом глава разведки подчеркнул, что оккупанты уже дважды провалили срок окружения Авдеевки и снова его продлили.

О попытке окружения Авдеевки с юга, по словам Буданова, россияне никогда даже речи не вели.

К югу от Авдеевки боевые действия идут с 2014 года. Понимаете, юг Авдеевки был совсем рядом с линией разграничения. То есть если говорить, что там боевые действия, то надо говорить, что они там девять лет идут,

– сказал руководитель ГУР МО.

При этом Буданов подтвердил, что южнее Авдеевки были локальные бои.

"Если я вам сказал, что далеко не каждый гражданин найдет на карте Соледар, то со стопроцентной уверенностью могу вам сказать, что на карте найти Опытное и Водяное по силам только людям, которые сталкивались с теми территориями. О чем мы говорим? "Вторая армия мира" штурмует населенный пункт Опытное? Это просто смешно", – добавил глава разведки.

России нужно показать "успехи" внутреннему потребителю

Отвечая на вопрос, почему россияне грызутся за Бахмут, Буданов сказал, что россиянам нужно показать хоть какие-нибудь "успехи" своему обществу.

Именно в Бахмуте, по словам Буданова, оккупанты имеют ограниченные успехи.

Это единственное, скажем так, место, где огромными потерями у них есть определенный тактический успех. И на фоне отсутствия успехов где угодно в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему оболваненному обществу надо что-то показать, какую-то победу. Это единственное место, где у них хоть что-то удается,

– сказал Буданов.

Кроме того, к Бахмуту причастен глава вагнеровцев Евгений Пригожин, заявивший, что он возьмет город. "Он бы уже и рад спетлять с этого, но не может. То есть здесь просто все сошлось", – добавил глава разведки.

Буданов отказался прокомментировать, какую угрозу несет потеря Бахмута, но подчеркнул, что "потеря чего-либо – это плохо.".

Есть ли угроза захвата Угледара

Буданов сказал, что разгром россиян под Угледаром – это очень показательная история. "Она показательна по всем аспектам – начиная от того, кто вел там наступление, и заканчивая тем, к чему они пришли", – отметил он.

Глава ГУР МО подчеркнул, что угрозы захвата Угледара нет.

Кроме того, по данным Буданова, Россия не планирует начинать наступательные операции на каком-либо другом участке фронта.

"Они полностью перешли повсюду в позиционную оборону. Единственные места на фронте, где происходят их попытки – это попытка в городе Бахмут, это попытка окружить с севера город Авдеевка, локальные боевые действия в городе Марьинка. И в Авдеевке, и в Марьинке идентичная тактика, как и в Бахмуте – просто попытка стереть населенный пункт с лица земли, как говорится. Бои в лесничестве в районе Луганской области – это мы уже совсем снижаемся до тактического уровня", – резюмировал он.