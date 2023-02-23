Буданов рассказал, как и почему Суровикин потерял должность командующего оккупационными войсками

В январе Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине. Начальник Главного управления разведки рассказал, почему "мясника" заменили на Герасимова.

Это очередной пример внутриусобной борьбы в России, отметил Кирилл Буданов. И добавил, что процесс пошел еще осенью.

Обратите внимание Буданов анонсировал ракетную атаку России 23 – 24 февраля

Как и почему устранили Суровикина

Осенью Герасимова фактически устранили, хотя он у оккупантов фактически второй военный после Шойгу, рассказал глава ГУР. Тогда Герасимов искал способы, как устранить Суровикина. Так что начал против него "специальную операцию".

Она включала проведение проверок, комиссий, инспекций и доведение в правильной форме этих результатов до высшего руководства России. Они нарисовали картину, что исключительно из-за Суровикина был потерян Херсон. Исключительно из-за Суровикина – страшные потери России. Исключительно из-за него возникли проблемы наркомании и алкоголизма в армии,

– отметил Буданов.

Также он добавил, что там было много таких примеров. Однако единственное, по мнению Буданова, что они реально правильно "мяснику" инкриминировали, – ненормальный расход запасов ракет.

"На самом деле было доведено почти до нулей по всем категориям ракетного вооружения. Словом, так Герасимов вернул себе позиции", – подытожил начальник ГУР.

Читайте также Генералы смерти: почему Путин повысил тех, кто показательно отправил на убой тысячи солдат

"Сирийский мясник" Сергей Суровикин – автор террористической концепции нанесения массированных ракетных ударов по Украине.