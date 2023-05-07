Буданов считает, что Путин серьезно болен раком

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов продолжает настаивать на том, что кремлевский диктатор Владимир Путин неизлечимо болен. Глава украинской разведки уверяет, что у Путина рак.

Кирилл Буданов вспомнил, что впервые заговорил о том, что у Путина рак – в 2021 году. Спустя почти два года руководитель ГУР МО не изменил своих оценок.

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Буданов не изменил своих оценок о состоянии Путина

Также глава разведки отметил, что сейчас все начали говорить о том, что с Путиным что-то не так. Следовательно, по его мнению, время рассудит, кто был прав в оценках состояния кремлевского диктатора.

Еще в 2021 году было заявление, кажется, мое, что Путин очень болен раком. С тех пор прошло два года, и теперь все начинают говорить, что с ним что-то не так. Время покажет, кто был прав,

– сказал Буданов.

Что известно о раке у Путина

Глава украинской разведки Кирилл Буданов, как и многие эксперты, сомневается в "подлинности" российского диктатора Владимира Путина. Буданов убежден, что у Путина есть двойники, один из которых в апреле посещал оккупированные территории Украины.

В январе 2023 года в интервью иностранным СМИ Буданов сказал, что вопрос, настоящий ли это сейчас Путин, остается открытым. Что немаловажно, в подлинности Путина сомневается и президент Владимир Зеленский.

Во время Украинского завтрака в Давосе глава государства, комментируя тему мирных переговоров между Украиной и Россией, сказал: "Я не знаю, жив ли Путин и вообще это он".

Кроме того, Буданов неоднократно делал заявления о том, что у Путина рак и диктатор неизлечимо болен. В начале полномасштабного вторжения России Буданов сказал, что у Путина одновременно несколько значительных заболеваний, одним из которых является рак.

Приближенный к Кремлю олигарх рассказывал, что у Путина якобы рак крови. Журналист-расследователь Христо Грозев тоже сообщал о болезни Путина. Он ссылался на запись разговора российского олигарха, который считает, что смерть Путина – это гораздо лучше, чем продолжение войны против Украины.