Не F-16: Буданов рассказал, что прежде всего нужно ВСУ

Украина нуждается в авиации для деоккупации территорий. Однако говорится не об истребителях.

Об этом рассказал глава разведки Украины Кирилл Буданов в интервью в интервью Radio NV. По его словам, нужна штурмовая авиация.

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"По моему мнению, нам нужна штурмовая авиация. F16 и тому подобные платформы не являются штурмовой авиацией. Штурмовая авиация, в США это, прежде всего, самолеты А-10, Thunderbolt II. Так же это армейская авиация, но это ударные вертолеты типа АН-64 и так далее. Это воздушные платформы, предназначенные для нанесения ударов по земле", – рассказал Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что это его субъективное видение. То есть президент и его окружение настаивают на передаче Украине истребителей F-16, поскольку видят другую концепцию.

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Пропагандисты заявляли, что Россия в самом начале вторжения уничтожила всю украинскую авиацию и ПВО. По словам Буданова, Украина готовилась к войне, поэтому потери авиации были нулевыми.

Уже 23 числа наша авиация была рассредоточена. То есть когда полетели 24 числа ракеты, потери в нашей боевой авиации были почти минимальны, почти нулевые, – пояснил Буданов.

Он добавил, что шаги по защите авиации сделали "в последний момент".

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