"Мы готовы к решительным действиям": Буданов проанализировал ситуацию на фронте и возможности России

Кирилл Буданов подытожил то, что удалось сделать в течение 2023 года и ответил на важные вопросы дальнейшего течения боевых действий. Также он оценил возможности врага.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что ракетные удары России вызваны желанием объявить 2023 год "победным". По его словам, реальных военных успехов у россиян не было.

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Обе стороны активно использовали БпЛА

В то же время Буданов отметил, что у российских ракет есть ряд недостатков. В частности, они часто промахиваются.

Также он добавил, что с конца лета 2023 наблюдается увеличение количества произведенных боеприпасов в России. В то же время они становятся менее качественными.

Интенсивное применение беспилотников по обе стороны обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций. Еще один фактор – плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны,

– сказал Кирилл Буданов.

Он также назвал решение этой проблемы – электронные средства противодействия БПЛА, но для мин необходимо специализированное оборудование.

Украина регулярно атакует флот

Северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы. Морские экспортные коридоры, которые очень важны для нашей экономики, снова функционируют даже несмотря на риски, рассказал разведчик.

Он также отметил, что из-за регулярных атак по российским кораблям враг вынужден спешно передислоцировать корабли.

Буданов напомнил, что в 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными.

Это дает надежду – особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки.

– сказал он.

По словам разведчика, все думали, что у Москвы сильная армия, но слабая экономика. Оказалось, что наоборот. Он подчеркнул, что экономика России может быть слабой, но страна никак не голодает и может продержаться довольно долго.

Вопрос количества – важен

Кирилл Буданов сказал, что нынешних западных санкций недостаточно. Они должны были бы затронуть основные сектора экономики России: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом;

Кроме этого, Украине нужно больше снарядов и артиллерийских систем. Он подчеркнул, что речь идет не только о современных технологиях, но и о тех системах, которые уже не используются.

Тем, кто за границей считает, что "устал" от Украины, придется заботиться о московитах, когда они придут занимать их собственные территории,

– добавил Буданов.

Он также отметил, что Россия ведет войну против всего НАТО, как изначально утверждает пропаганда агрессорки.

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