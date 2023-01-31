Буданов сомневается в "подлинности" Путина

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сомневается в "подлинности" российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью The Washington Post. Заметим, ранее глава ГУР заявил, что Путин болен раком и в ближайшее время умрет.

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Вопрос, настоящий ли это сейчас Путин, остается открытым,

– отметил Буданов.

В издании отметили, что начальник ГУР настолько уверен в своей разведке, что время от времени открывал папку, чтобы привести точные цифры, – "примерно 326 000 российских войск", которые сейчас воюют в Украине, или то, что в России осталось всего 9% ее запасов ракет большой дальности "Калибр".

Зеленский сомневается, жив ли Путин

Отметим, что 19 января во время Украинского завтрака в Давосе Владимир Зеленский прокомментировал тему мирных переговоров между Украиной и Россией. Президент заявил: "Я не знаю, жив ли Путин и вообще ли это он".

В Кремле решили в тот же день ответить. Прессекретарь бункерного диктатора Песков цинично заявил, что "Путин есть и будет".