Буданов в свой день рождения порезал торт в форме России

Кирилл Буданов 4 января отмечает свой день рождения. Об этом празднике не забыли и принялись поздравлять украинского генерала.

Торжество по разрезанию торта состоялось в день рождения главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Ему 4 января исполнилось 37 лет.

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Как отметил Кирилл Буданов

Генерал-майору на день рождения подарили торт в форме карты России, сделанный с учетом отметок самого Кирилла Буданова.

Получив "карту России", Кирилл Буданова порезал ее.





Торт, подаренный Кириллу Буданову



Глава ГУР порезал торт в форме карты России с его собственными пометками



Так выглядит карта в кабинете Кирилла Буданова / Скриншот с видео

На карте Буданова Россия поделена на несколько частиц. В частности, есть обведенные разными маркерами участки с пометками:

"Украина";

"ФРГ";

"Ф";

"РФ";

"ЦАРЬ";

"К" и другие.

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Что известно о карте Буданова