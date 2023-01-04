Буданов в свой день рождения порезал торт в форме России

4 января 2023, 20:02
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Источник:

ТСН

Кирилл Буданов 4 января отмечает свой день рождения. Об этом празднике не забыли и принялись поздравлять украинского генерала.

Торжество по разрезанию торта состоялось в день рождения главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Ему 4 января исполнилось 37 лет.

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Как отметил Кирилл Буданов

Генерал-майору на день рождения подарили торт в форме карты России, сделанный с учетом отметок самого Кирилла Буданова.

Получив "карту России", Кирилл Буданова порезал ее.



Торт, подаренный Кириллу Буданову


Глава ГУР порезал торт в форме карты России с его собственными пометками


Так выглядит карта в кабинете Кирилла Буданова / Скриншот с видео

На карте Буданова Россия поделена на несколько частиц. В частности, есть обведенные разными маркерами участки с пометками:

  • "Украина";
  • "ФРГ";
  • "Ф";
  • "РФ";
  • "ЦАРЬ";
  • "К" и другие.

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Что известно о карте Буданова

  • Карта Кирилла Буданова стала известна, когда журналисты пришли к нему на интервью в конце декабря 2022 года.
  • Тогда главу украинской разведки и спросили о том, что означает его карта расчлененной России. Он объяснил, что все видят то, что хотят видеть и предположил: "Возможно это просто широкий маркер, а возможно, и нет".
  • Впоследствии в интервью ТСН Кирилл Буданов объяснил, что карта появилась между 5 и 7 марта 2022 года. С тех пор она постоянно у него на столе, и многие брали ее в руки, карандашом что-то там рисовали. Сам глава разведки использовал маркер.
  • Также он отметил: "Единственное, что я могу сказать на этот счет: это не мы им приготовили такое участие, это они (россияне – 24 канал) сами себя довели до этого".

Автор: Діана Квасневська