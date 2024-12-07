Отговариваем регулярно, – Юсов рассказал об операциях ГУР, в которых участвует Буданов

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов лично участвует в некоторых операциях. Однако порой главу украинской разведки даже приходится отговаривать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ГУР Андрея Юсова в эфире проекта Центра противодействия дезинформации.

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Для чего Буданов участвует в операциях и почему его отговаривают

Юсов рассказал, что отговаривать Буданова от операций приходится регулярно. Это постоянные дополнительные вызовы и головная боль для всех, кто находится рядом, включая командиров. Это дополнительная ответственность.

Но вместе с тем есть такие случаи, когда личное участие в операциях оправдано. Оно является чрезвычайно важным, чтобы мотивировать личный состав, для того, чтобы оценить ситуацию на месте,

– говорит он.

Представитель ГУР добавил, что часть вещей нельзя сделать из кабинета, даже при наличии современных инструментов. Это мешает удачно оценить, спланировать, среагировать.

В то же время Андрей Юсов говорит, что не все операции с участием Буданова становятся публичными. О некоторых станет известно уже позже. Кирилл Буданов остается боевым генералом, боевым командиром, что чрезвычайно важно для бойцов. Такой подход работает и дает результат.