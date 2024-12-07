Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова представника ГУР Андрія Юсова в ефірі проєкту Центру протидії дезінформації.

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Для чого Буданов бере участь в операціях і чому його відмовляють

Юсов розповів, що відмовляти Буданова від операцій доводиться регулярно. Це постійні додаткові виклики й головний біль для всіх, хто перебуває поруч, включно з командирами. Це додаткова відповідальність.

Але разом з тим є такі випадки, коли особиста участь в операціях виправдана. Вона є надзвичайно важливою, щоб мотивувати особовий склад, для того, щоб оцінити ситуацію на місці,

– каже він.

Представник ГУР додав, що частину речей не можна зробити з кабінету, навіть за наявності сучасних інструментів. Це заважає вдало оцінити, спланувати, зреагувати.

Водночас Андрій Юсов каже, що не всі операції за участю Буданова стають публічними. Про дещо стане відомо вже пізніше. Кирило Буданов залишається бойовим генералом, бойовим командиром, що надзвичайно важливо для бійців. Такий підхід працює і дає результат.