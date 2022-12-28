Буданов в Бахмуте: после Зеленского передовую посетил глава разведки
Источник:Украинская разведка
Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов 27-28 декабря посетил передовую. Он побывал в Бахмуте, где сейчас работают разведчики-спецназовцы.
С какой целью Буданов ездил на линию фронта и как прошел его визит, рассказали в разведке. Об этом читайте дальше в материале 24 канала.
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Что делал глава военной разведки в Бахмуте
В Главном управлении разведки обнародовали фотографии визита их начальника в Бахмут. Сообщается, что генерал-майор Кирилл Буданов был на передовых позициях, где сейчас работают разведчики-спецназовцы.
Начальник разведки выслушал доклады командиров подразделений и определил их дальнейшие задачи. Кроме того, Буданов наградил украинских воинов, особо отличившихся во время уничтожения оккупантов.
Буданов посетил украинских разведчиков на передовой / Фото ГУР МО Украины
К слову, чуть раньше, а именно 20 декабря, в Бахмут приезжал Президент Украины Владимир Зеленский. Тогда он также награждал храбрых бойцов заслуженными наградами.
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Буданов испугал пропагандистов картой с "расчлененной" Россией
- Недавно у кремлевских пропагандистов чуть не случился сердечный приступ. Причиной тому стал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, а точнее карта России, которая висит у него в кабинете.
- Дело в том, что на карте страна-агрессора маркером разделена на несколько частей, каждая из которых подписана по-другому. Более того, три региона на ней были "присоединены" к составу Украины.
- На своем шоу "60 минут" пропагандистка Скабеева пригласила в студию "эксперта" и они вместе подробно изучали карту. В результате пришли к выводу, что это "смертельно опасная вещь", и таким образом Украина собирается "разделить Россию".