Буданов в Бахмуте: после Зеленского передовую посетил глава разведки

Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов 27-28 декабря посетил передовую. Он побывал в Бахмуте, где сейчас работают разведчики-спецназовцы.

С какой целью Буданов ездил на линию фронта и как прошел его визит, рассказали в разведке. Об этом читайте дальше в материале 24 канала.

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Что делал глава военной разведки в Бахмуте

В Главном управлении разведки обнародовали фотографии визита их начальника в Бахмут. Сообщается, что генерал-майор Кирилл Буданов был на передовых позициях, где сейчас работают разведчики-спецназовцы.

Кирилл Буданов в Бахмуте / Фото ГУР МО Украины

Начальник разведки выслушал доклады командиров подразделений и определил их дальнейшие задачи. Кроме того, Буданов наградил украинских воинов, особо отличившихся во время уничтожения оккупантов.

Буданов посетил украинских разведчиков на передовой / Фото ГУР МО Украины

К слову, чуть раньше, а именно 20 декабря, в Бахмут приезжал Президент Украины Владимир Зеленский. Тогда он также награждал храбрых бойцов заслуженными наградами.

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