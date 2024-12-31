Точно будет лучше, чем 2024-й: Буданов поделился своими прогнозами на 2025 год

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов акцентировал внимание в 2025 году на важности разработки технологического решения для борьбы с российскими оптоволоконными FPV-дронами. Он подчеркнул, что в войне дронов мы всё же побеждаем.

Буданов считает, что 2025 год будет лучше для Украины, чем 2024-й. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

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Какие прогнозы Буданова на 2025 год

Буданов обратил внимание на новые российские дроны с оптоволокном, которые стали проблемой для ВСУ. С ними придется усиленно бороться в 2025 году.

"В войне дронов мы побеждаем. Но россияне массово пошли на использование оптоволоконных дронов. Это огромная для нас проблема, потому что средствами РЭБ их остановить невозможно, имеется в виду использование FPV-дронов. Это ноу-хау и тренд этого года. В следующем году будем все вместе искать технологическое решение, как бороться с огромным количеством таких аппаратов", – отметил Буданов.

Буданов выразил оптимизм относительно следующего года, считая его более перспективным для Украины. Он отметил, что 2024 год стал одним из самых тяжелых периодов, но следующий год обещает позитивные изменения. Ранее он предупреждал, что 2024-й станет тяжелым, так и произошло.

Россия же, в свою очередь, может столкнуться с необходимостью принятия сложных решений в финансовой и экономической сферах.

Готовы ли они к этому? Возможно, и готовы. Хотят ли они этого? Стопроцентно, что нет. Они будут всячески пытаться этого избежать и будут делать все, чтобы этого не допустить,

– отметил руководитель ГУР.

Напомним, 24 Канал проанализировал, что может ждать Украину в 2025 году, и подвел итоги 2024 года.