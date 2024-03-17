Это только начало, – Буданов выступил перед российскими добровольцами

Кирилл Буданов заявил, что российские добровольческие формирования находятся в кооперации с Украиной. Однако такие подразделения россиян действуют автономно.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов выступил на Форуме поддержки российских добровольцев. Там находились в частности бойцы легиона "Свобода России" и Сибирского батальона.

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В России проходит военная операция

Глава ГУР отметил, что в будущем оппозиционных организаций будет только больше, потому что Россия начинает просыпаться. По его словам, добровольцы в сотрудничестве с оппозиционными политиками ведут справедливую борьбу за новую Россию, которая "освободится от мрака тоталитаризма и самоизоляционизма, в который всех россиян бросил фашистский режим Путина".

Ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях – это только начало вашего пути в борьбе за родную страну. Она ставила своей целью оттягивание резервов путинской армии с украинского фронта, дискредитацию избирательного процесса в России, который многие организации признают нелегитимными, и призыв к мировой общественности не признавать Путина легитимным президентом Российской Федерации, а также пробудить сознание россиян,

– подчеркнул Буданов.

Выступление Кирилла Буданова по видеосвязи / Фото Форума поддержки российских добровольцев

Главный украинский разведчик отметил, что во время этой военной операции берется под контроль ряд приграничных населенных пунктов, а также наносятся удары исключительно по военной инфраструктуре войск диктатора Владимира Путина.

Буданов заявил, что 13 – 18 марта на территории Белгородской и Курской областей граждане России приняли решение освободить свою страну "от старого человека и его приспешников". Он отметил, что Путин со своими прихвостнями узурпировал власть и незаконно изменил российскую Конституцию, и теперь живет в альтернативной реальности.

Война против путинского режима – это законное право граждан требовать справедливости и условий лучшей жизни для всей России, а не только для кооператива "Озеро". Выборы в России являются нелегитимными изначально. Путин неоднократно пошел на нарушение конституции и тем самым раскрыл ящик Пандоры,

– сказал глава ГУР.

Подсчитать результаты выборов невозможно

Буданов назвал искажение фактов Кремлем следствием преступных действий самого Путина против Украины и других государств, а также против российского народа. Глава украинской разведки заявил, что в России начался массовый "бунт избирательных урн", заметив, что нигде в мире не было такого количества уничтоженных и испорченных избирательных урн за всю историю выборов.

Глава ГУР МО также указал на тот факт, что на границе России президентские выборы не состоялись. Также большинство участков не сможет посчитать бюллетени, ведь российские активисты их портят, понимая всю подлость этих выборов. Поэтому любой нарисованный российским ЦИК результат будет фальшивым.

Путин показывает себя слабаком

Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин показывает себя слабаком перед российским народом и своими элитами. По его словам, диктатор понимает, что в глазах мировых лидеров, прежде всего КНР, он становится нестабильным правителем, который не может обеспечить порядок на выборах у себя в стране.

Глава ГУР отметил, что текущие события в России ослабляют режим Путина и его лично. Он призвал добровольцев использовать слабость Путина и сделать ее дополнительным оружием.

Ваша борьба переходит в новую фазу и на вас теперь больше ответственности: ваш долг перед родной страной не только вести борьбу против фашистского режима, но и объединить все здоровые оппозиционные силы в один сильный кулак и спасти страну от падения в пропасть,

– пояснил Буданов.

Он добавил, что верит в добровольцев и новую Россию, которую им придется создать заново.

Что ранее говорил Буданов о российских добровольцах