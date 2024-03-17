Глава ГУР МО Кирило Буданов виступив на Форумі підтримки російських добровольців. Там перебували зокрема бійці легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону.

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У Росії проходить військова операція

Очільник ГУР зазначив, що у майбутньому опозиційних організацій буде тільки більше, тому що Росія починає прокидатися. За його словами, добровольці у співпраці з опозиційними політиками ведуть справедливу боротьбу за нову Росію, яка "звільниться від мороку тоталітаризму та самоізоляціонізму, у який всіх росіян кинув фашистський режим Путіна".

Обмежена військова операція у Білгородській та Курській областях – це лише початок вашого шляху у боротьбі за рідну країну. Вона ставила собі за мету відтягування резервів путінської армії з українського фронту, дискредитацію виборчого процесу в Росії, який багато організацій визнають нелегітимними, та заклик до світової громадськості не визнавати Путіна легітимним президентом Російської Федерації, а також пробудити свідомість росіян,

– наголосив Буданов.

Виступ Кирила Буданова по відеозв'язку / Фото Форуму підтримки російських добровольців

Головний український розвідник зазначив, що під час цієї військової операції береться під контроль низка прикордонних населених пунктів, а також завдаються удари виключно по військовій інфраструктурі військ диктатора Владіміра Путіна.

Буданов заявив, що 13 – 18 березня на території Бєлгородської та Курської областей громадяни Росії ухвалили рішення звільнити свою країну "від старої людини та її поплічників". Він наголосив, що Путін за своїми посіпаками узурпував владу та незаконно змінив російську Конституцію, і тепер живе в альтернативній реальності.

Війна проти путінського режиму – це законне право громадян вимагати справедливості та умов кращого життя для всієї Росії, а не лише для кооперативу "Озеро". Вибори у Росії є нелегітимними спочатку. Путін неодноразово пішов на порушення конституції і тим самим розкрив скриньку Пандори,

– сказав глава ГУР.

Підрахувати результати виборів неможливо

Буданов назвав спотворення фактів Кремлем наслідком злочинних дій самого Путіна проти України та інших держав, а також проти російського народу. Глава української розвідки заявив, що у Росії розпочався масовий "бунт виборчих скриньок", зауваживши, що ніде у світі не було такої кількості знищених та зіпсованих виборчих скриньок за всю історію виборів.

Глава ГУР МО також вказав на той факт, що на прикордонні Росії президентські вибори не відбулися. Також більшість дільниць не матиме змоги порахувати бюлетені, адже російські активісти їх псують, розуміючи всю підлість цих виборів. Тому будь-який намальований російським ЦВК результат буде фальшивим.

Путін показує себе слабаком

Кирило Буданов заявив, що Владімір Путін показує себе слабаком перед російським народом та своїми елітами. За його словами, диктатор розуміє, що в очах світових лідерів, насамперед КНР, він стає нестабільним правителем, який не може забезпечити порядок на виборах у себе в країні.

Глава ГУР зауважив, що поточні події у Росії послаблюють режим Путіна та його особисто. Він закликав добровольців використати слабкість Путіна та зробити її додатковою зброєю.

Ваша боротьба переходить у нову фазу і на вас тепер більше відповідальності: ваш обов'язок перед рідною країною не лише вести боротьбу проти фашистського режиму, а й об'єднати всі здорові опозиційні сили в один сильний кулак і врятувати країну від падіння в прірву,

– пояснив Буданов.

Він додав, що вірить у добровольців та нову Росію, яку їм доведеться створити заново.

Що раніше казав Буданов про російських добровольців