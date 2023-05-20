Их застал момент, – Буданов рассказал, когда Россия начала подготовку к войне против Украины

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия начала активную подготовку к войне против Украины еще в 2007 году. Глава ГУР МО считает, что война Украины с Россией была неизбежна.

Из слов Буданова можно сделать вывод, что Россия не планировала агрессию в 2014 году, когда аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. Как сказал глава разведки, россияне "воспользовались удобным для них моментом".

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В 2014 году Россия не была готова к полномасштабной войне

Речь идет о Революции Достоинства в Украине, которой российская пропаганда до сих пор манипулирует. Тогда украинцы вышли против режима Виктора Януковича, резко изменившего вектор Украины с ЕС на Россию.

Не было бы событий 2014 года – это ничего бы не изменило. Война между нами была неизбежной,

– сказал Буданов.

Руководитель ГУР МО не ответил, почему Россия именно в 2007 году начала подготовку к войне, но отметил, что в украинских архивах "достаточно ясно видно", что именно в это время враг начал готовиться.

По его словам, оккупанты не были готовы к попытке полной оккупации Украины в 2014 году. Буданов отметил, что россиян "застал момент", когда в Украине происходила революция, поэтому оккупанты "пошли небольшими шагами".

Пошло бы хорошо – оно пошло бы дальше. Не пошло – ну не пошло,

– заявил Буданов и согласился, что россияне прощупывали почву.

Кроме того, он отметил, что в 2022 году во время полномасштабного вторжения россияне использовали идентичную тактику.

В частности, россияне попытались захватить всю Украину, но не смогли. Следовательно, оккупанты решили сосредоточиться на тех участках, где им хоть что-то удается.

Россия планировала вторжение на 2021 год

Буданов, комментируя, "кусает ли локти" Путин из-за того, что не попробовал полномасштабное наступление в 2014 году, сказал, что "определенные мысли у них есть". В то же время, он рассказал, что Россия планировала полномасштабное вторжение в Украину на март 2021 года.

По его словам, тогда россиянам было бы легче, однако их планы сорвали партнеры Украины, которые обнародовали соответствующую информацию. Также России помешали и на дипломатическом уровне.

Однако Буданов сказал, что российские военные не оставили те места, где начали сосредотачиваться в феврале – апреле 2021 года. Речь идет о бряцании оружием у границ Украины, которое Россия оправдывала учениями.

По словам главы ГУР МО, российские войска не отступали с тех позиций, а остались до 24 февраля 2022 года. Буданов заявил, что в планах Кремля было возвращение Украины в орбиту России.