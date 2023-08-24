Силы обороны могут поразить врага абсолютно в любой точке Крыма, – Буданов

Украинские воины могут поразить агрессора в любой точке пока что оккупированного полуострова. Для деоккупации есть много вариантов, впрочем, без военных действий это невозможно.

Такое заявление сделал начальник ГУР Минобороны. Кирилл Буданов подчеркнул, что украинские воины могут поразить врага в любой точке Крыма.

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Мы можем поразить противника в любой точке

Мы имеем возможность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на данный момент. Абсолютно в любой точке мы можем достать противника,

– подчеркнул Буданов.

Также добавил, что для освобождения из-под оккупации полуострова есть много разных вариантов, но без военных, боевых действий это невозможно.

"Те, кто натворил глупостей, им лучше уехать. А тем, кто ждет, нужно готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий того, чтобы это произошло просто быстрее. И наиболее бескровно, как это только возможно будет сделать", – отметил глава ГУР.

Обратите внимание! Накануне Силы обороны уничтожили российский ЗРК С-400 "Триумф". Так, взрыв в селе Оленевка на мысе Тарханкут произошел около 10:00 23 августа. Известно, что полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

Кстати, в ГУР отметили, что, учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в Крыму.