Мы все равно это сделаем: Буданов рассказал, верит ли в деоккупацию всех территорий в 2023 году

Глава ГУР Кирилл Буданов известен своими точными прогнозами по событиям в Украине. Он неоднократно заявлял, что наше государство в 2023 году вернет свои границы в 1991 году.

Во время одного из недавних интервью журналист спросил Буданова, верит ли он до сих пор в деоккупацию украинских территорий в этом году. Глава ГУР заверил его, что позиция Украины остается неизменной.

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Верит ли Буданов в деоккупацию территорий в 2023 году

Наша позиция неизменна в том, что мы все равно выйдем на административные границы Украины по состоянию на 1991 год.

– подчеркнул Буданов.

На уточняющий вопрос журналиста, произойдет ли это именно в этом году, руководитель разведки ответил, что военное руководство сделает все для того, чтобы выполнить план.

Однако Буданов добавил, что по таким вопросам "только Бог может дать гарантии".

Мы же добавим, что наши воины каждый день приближают победу Украины, уничтожая врага и продвигаясь в глубь фронта.

Продвижение ВСУ: главное

Спикер Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что наши защитники упорно двигаются к освобождению Мелитополя и Бердянска в Запорожской области.

Как отметил спикер, ВСУ имели частичный успех в следующих направлениях:

Левадное – Приютное;

Малая Токмачка – Очеретоватое,

Привилегия – Железнянское.

Также наши воины продолжают давить на захватчика на флангах вблизи Бахмута в Донецкой области.

Кроме того, Валерий Залужный подметил, что Силы обороны Украины смогли перехватить стратегическую инициативу на фронте и продвигаются вперед.