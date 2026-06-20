Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей"

Кирилл Буданов отказался от врученного ему президентом Польши Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".

Об этом глава Офиса Президента сообщил в своём Telegram-канале.

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Буданов раскритиковал решение Навроцкого

Кирилл Буданов раскритиковал решение Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского высшей награды Польши. Он назвал это "недружественным актом" по отношению к украинскому народу.

Безусловно, это подарок московскому агрессору, который тот обязательно использует против обеих наших стран,

– подчеркнул глава ОП.

Буданов заявил, что не остается в стороне, поэтому отказывается от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей". Награду вручил ему президент Польши в 2025 году.

По мнению Кирилла Буданова, разные исторические события должны стать поводом к глубокому осмыслению, а не грубым политическим спекуляциям. А Украина имеет право на свою национальную память и достоинство.

Он также уверен, что жест польского лидера несправедлив и спросил, почему орден Белого Орла до сих пор не забрали у итальянского фашистского диктатора и пособника Гитлера Бенито Муссолини.

Украина, несомненно, даст оценку этому событию. Но несмотря на все мы будем крепко стоять на основе открытого партнерства со всеми нашими союзниками. Однако партнерство равноправного, основанного на принципах взаимоуважения,

– написал Буданов.

По его словам, Украина продолжит бороться, чтобы защищать Европу, включая Польшу. Также Буданов рассчитывает на поддержку украинцев.

Что предшествовало?

Владимир Зеленский присвоил одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА". Из-за этого решения 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил президента Украины Ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши.

По словам польского лидера, во взаимоотношениях между Польшей и Украиной существуют "пределы, которые нельзя пересекать". В то же время, Навроцкий подчеркнул, что польская поддержка Украины в борьбе с российской агрессией не изменилась.

После этого решения министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вернет Командорский крест со звездой ордена "За заслуги перед Польшей".