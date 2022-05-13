Будем биться за него, сколько нужно, – в разведке объяснили, чем важен остров Змеиный

Кирилл Буданов рассказал, что остров Змеиный в Черном море стратегически важен. Именно поэтому Вооруженные Силы Украины будут бороться за него, сколько потребуется.

Соответствующую информацию глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал во время эфира канала "Рада". Это случилось 12 мая – на 78-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Россия пытается усилить свой слабо защищенный гарнизон на Змеином, – разведка Британии.

Буданов рассказал, почему Змеиный важен для Украины

Кирилл Буданов вспомнил, что оккупанты на Юге пытались провести псевдореферендум, а после этого имеют глупую мечту "присоединить" Херсонщину к России без квазиреферендума на основе якобы обращения граждан Херсонской области к Москве.

Добавил, что у россиян нет предела идиотизма, однако это не имеет значения, ведь Украина будет освобождать все свои территории. В то же время Кирилл Буданов прокомментировал значение острова Змеиный.

Во-первых, для России, как и для Украины, остров Змеиный это стратегически важный пункт. Он дает контроль абсолютно всех торговых путей, идущих по территории Украины,

– объяснил Буданов.

Также добавил, что по сути это контроль всей надводной и в определенной степени воздушной обстановки на Юге Украины. Кроме того:

это стратегически важный пункт, если говорить о возможности для России высадки тактического морского десанта;

это теоретически единственный регион, через который российские оккупанты могут попытаться высадить тактический воздушный десант на территорию оккупированного Приднестровья в Молдове.

Со Змеиного можно заблокировать движение гражданских судов

Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины,

– объяснил Буданов.

Глава украинской разведки рассказал, что все сделано Россией с одной целью – обвалить нашу экономику, не дать открыть морские перевозки, не дать Украине возможности перевозить военные грузы по морскому пути. Также Кирилл Буданов опроверг слова некоторых экспертов якобы о "неважности" острова.

"Во-первых, остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Во-вторых, это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить нам оружие, а также исключить любые возможные военные действия России на территории "ПМР", с которой они могут атаковать западную часть Украины", – пояснил начальник Главного управления разведки Минобороны.

Кирилл Буданов добавил также, что враг не преуспевает на Донбассе. Более того, в ближайшее время это невозможно, несмотря на попытки российских оккупантов.

Последние новости по острову Змеиный

12 мая в Министерстве обороны Украины сообщили, что российские оккупанты снова пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный, чтобы заблокировать морские коммуникации Украины.

Также враги усиливают систему ПВО на западном побережье полуострова Крым в районе Черноморского – мыса Тарханкута. Так, россияне развернули зенитную ракетную батарею С-300В.

8 мая Вооруженные Силы Украины в боях за наш легендарный остров Змеиный уничтожили вертолет с экипажем орков на борту.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что противник выпустил по Украине около 10 крылатых ракет (предположительно типа Х-101). Две ракеты уничтожены нашей противовоздушной обороной. Оккупанты несут ощутимые потери как в "островных силах", так и в морских судах.

Важно Россия потеряла еще один корабль в Черном море, – источники в разведке

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