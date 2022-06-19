Будем наблюдать, – Жданов сказал, что станет главным сигналом для вторжения Беларуси

Угроза нападения со стороны Белоруссии сохраняется. Ее самопровозглашенный президент активно готовится к присоединению к войне или же просто делает вид, что делает это.

Эта угроза не столь велика, как хотелось бы России или самому Лукашенко, однако она существует. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Если белорусских военных будут "сажать" на технику, угроза будет реальной

По его словам, до 8 июля в Беларуси проводят "обучение по мобилизации". Они соберут военнообязанных, а дальше за их действиями нужно будет наблюдать.

Если их будут обучать и "сажать" на технику, то да, действительно, они готовятся более или менее серьезно. Эта подготовка должна длиться 1 – 2 месяца, а в лучшем случае – 3. Обычно программа рассчитана на 2 – 3 месяца,

– объяснил Жданов.

Однако и при таком развитии событий белорусы вряд ли смогут сделать что-то более серьезное, чем просто отвлечь внимание части Вооруженных Сил Украины от основных направлений боевых действий с Россией. Хотя им, скорее всего, будут ставить задачу перерезать пути снабжения оружием – это самая высокая цель для Путина.

Дело в том, что главным критерием для оценки армии есть боевой опыт. "У нас его – хоть отбавляй. Мы его приобретаем каждые сутки и каждую минуту", – сказал эксперт.

Белорусская армия никогда нигде не воевала. По словам Жданова, все, кто там хотел взять в руки оружие и повоевать, уже нанялись в ряды россиян. Речь идет о 1,5 – 2 тысячах белорусов в российской форме и под российским флагом, которые сейчас находятся на Запорожском направлении.

Среди остальных белорусов у большинства господствуют антивоенные настроения. Против войны и вмешательства в боевые действия между Украиной и Россией настроены и большинство мобилизуемых военнообязанных.

Жданов считает, что эти настроения отслеживает и понимает и Лукашенко, поэтому он будет до последнего "петлять", чтобы не вмешиваться в войну.

Жданов рассказал об угрозе нападения со стороны Беларуси: смотрите видео