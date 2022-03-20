Будем сотрудничать с НАТО так, как решим, – Краев о форматах, которые может предлагать Украина

Пока продолжаются переговоры относительно вступления Украины в Североатлантический Альянс – существует множество альтернативных подходов к сотрудничеству с ним. В частности, уже сейчас наше государство само может предлагать новые форматы.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт по международной политике Александр Краев. Он отметил, что сейчас наступил такой период в политической науке международных отношений, когда все писаные правила прекращают работу.

К теме Украинцы больше хотят создать союз с Польшей и Великобританией, чем вступить в НАТО

Украину ничего не ограничивает

Как отметил Краев, мы уже видели разные измерения сотрудничества на примере США и союзников. В частности, могут быть следующие форматы:

наибольшее содействие в сфере обороны;

так называемый основной союзник вне НАТО;

техническое сотрудничество.

Кроме того, Украина может вступать в малые ограниченные альянсы со странами-членами НАТО, формируя вокруг себя пояс безопасности. Это, в частности, Люблинский треугольник, союз с Британией и Польшей и потенциальное заключение нового союза в Черноморском регионе.

Будем сотрудничать с НАТО так, как мы решим. Сейчас такое время, когда Украина может предложить новые форматы и подходы, фактически новую систему. Нас уже ничего не ограничивает,

– заявил Краев.

Вступление в НАТО не следует отвергать

Однако, по его словам, это не означает, что Украина должна окончательно отказаться от членства в НАТО. Пока у нас продолжаются переговоры по этой теме и есть успехи на фронте – нельзя окончательно исключать такой вариант.

"Мы должны понимать, что в тот или иной момент нашей истории можем к этому вернуться", – подытожил Краев.

Краев заявил, что Украина может предлагать НАТО новые форматы сотрудничества: смотрите видео