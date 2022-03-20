Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт з міжнародної політики Олександр Краєв. Він зазначив, що зараз настав такий період у політичній науці міжнародних відносин, коли всі писані правила припиняють працювати.

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Україну нічого не обмежує

Як зазначив Краєв, ми вже бачили різні виміри співпраці на прикладі США та її союзників. Зокрема можуть бути такі формати:

найбільше сприяння у сфері оборони;

так званий основний союзник поза НАТО;

технічна співпраця.

Крім того, Україна може вступати в малі обмежені альянси із країнами-членами НАТО, формуючи довкола себе пояс безпеки. Це зокрема Люблінський трикутник, союз із Британією й Польщею та потенційне укладення нового союзу в Чорноморському регіоні.

Співпрацюватимемо з НАТО так, як вирішимо. Зараз такий час, коли Україна може запропонувати нові формати та підходи, фактично нову систему. Нас уже нічого не обмежує,

– заявив Краєв.

Вступ до НАТО не слід відкидати

Однак за його словами, це не означає, що Україна має остаточно відмовитись від членства в НАТО. Поки в нас тривають переговори на цю тему та є успіхи на фронті – не можна остаточно відкидати такий варіант.

"Ми маємо розуміти, що в той чи інший момент нашої історії можемо до цього повернутися", – підсумував Краєв.

Краєв заявив, що Україна може пропонувати НАТО нові формати співпраці: дивіться відео