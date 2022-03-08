Будем стоять насмерть, – Труханов об обороне Одессы
Источник:Думская
Все украинские города активно готовятся к нападению российских оккупантов. Особенно нападения врага ожидают южные регионы, на которые враг нападает из оккупированного Крыма.
Одесса активно готовится к встрече с российскими оккупантами. Как заверил мэр Одессы Геннадий Труханов, город не перейдет в руки врага ни при каких обстоятельствах.
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"Будем стоять насмерть"
По мнению Труханова, Одесса – это город-символ Украины и форпост нашего государства на Черном море, поэтому здесь враг получит сильнейшее сопротивление.
Мы будем стоять насмерть. Мы не допустим, чтобы город был захвачен. Одесса – это наша жизнь, и мы будем стоять здесь до конца,
– пообещал он.
Также он отметил работу дипломатов, благодаря которым у Украины есть поддержка мирового сообщества, а враг слабеет и оказывается в изоляции.
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