Будешь держать над нами небо: на войне погиб герой Украины, комбат 72 ОМБр Андрей Верхогляд

В боях за Украину погиб офицер 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ Андрей Верхогляд.

О гибели военного сообщили в оперативном командовании "Север".

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С грустью и сожалением сообщаем о гибели в бою с рашистской сволочью нашего побратима, командира батальона 72 ОМБр, майора Андрея Верхогляда,

– говорится в сообщении командования.

Собратья погибшего бойца написали, что Андрей – это благородство и решительность, смелость и безграничная жизнерадостность. Он был одним из лучших командиров, гордостью бригады.

"Невозможно представить Андрея за занавесом земной жизни. Сердца нашей семьи полны траура и ярости. Прокладывать дальнейший путь мы будем вместе. С тобой. Только ты теперь держишь над нами небо", – добавили собратья.

"Человек – улыбка, человек – герой"

О потере написал также военный журналист Владимир Рунец, он отметил, что до сих пор не может поверить в потерю друга и что Андрей был тем человеком, который ежедневно приближал Украину к победе.

Я верю, что ты рядом – улыбчивый, спокойный и собранный, как всегда. Я не верю, что теперь нас разделяет Вселенная, и что я не услышу твой голос в телефоне. Я знаю, что на этот пост ты бы сказал: "не ной и не за*бывай". Потому что ты всегда умеешь поселить в человеке покой, даже когда сам нервничаешь. Человек – улыбка, человек – порядочность, человек – герой,

– написал Владимир Рунец.

В бою с оккупантами погиб офицер Андрей Верхогляд / Фото Владимир Рунец

Андрей Верхогляд – Герой Украины

Офицер ВСУ Андрей Верхогляд, позывной "Левша" – родился в городе Новоград-Волынский Житомирской области, в семье военнослужащих. Дед, отец и брат – военные.

Когда началась война, он учился на 2-м курсе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Андрей Верхогляд награжден негосударственной наградой Народный герой Украины, известный по боям в районе Авдеевки 2017 года (позиция "Алмаз").

У нас есть одна цель – это независимость Украины. У нас есть один враг – Россия. Наша цель – свобода наших детей, свобода наших родителей и свобода нашего государства. Она будет достигнута, все задачи, которые перед нами стоят, мы выполним. Победа за нами! Это наша земля, за нами правда,

– говорил в одном из интервью Верхогляд.

Андрей Верхогляд был жизнерадостным и открытым: смотрите видео