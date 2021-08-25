Мэри-Эллен МакГроарти, которая во Всемирной продовольственной программе ООН курирует направление Афганистана призвала мир координировать свои действия. Якобы в противном случае и без того ужасная ситуация станет катастрофической.

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В то же время она отметила, что в страну нужно доставить не только продукты, но и лекарства и предметы первой необходимости. "Нам нужны деньги, и нужны они сейчас", – подчеркнула МакГроарти.

Несколько недель задержки – и будет слишком поздно. У людей ничего нет. Мы должны доставить пищу. Пока дороги не были заблокированы снегом,

– пояснил Песков.

Отметим, что талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и антиквариат. Они заверили, что тех, кто осмелится нарушить эти требования, ждет наказание.

Предыдущие заявления ООН насчет Афганистана