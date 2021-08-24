Об этом Мишель Бачелет рассказала на специальной сессии Совета ООН по правам человека по Афганистану. Она призвала правозащитников внимательно отслеживать преступные действия талибов.
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Какие доказательства есть у ООН
Верховный комиссар ООН заявила, что имеет многочисленные свидетельства о тяжких преступлениях "Талибана" в Афганистане. Говорится о:
- массовых казнях местных жителей;
- ограничениях в отношении женщин;
- подавлении протестов против установления боевиками власти.
Бачелет также призвала Совет ООН тщательно наблюдать за действиями боевиков и создать соответствующий механизм действий для реагирования на ситуацию в Афганистане.
Красной линией будет отношение "Талибана" к женщинам и девочкам,
– заявила представительница ООН.
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Ситуация в Афганистане: последние новости
- Боевики "Талибана" намерены создать совет для управления Афганистаном. В него войдут 12 человек. Террористы готовы предложить министерские посты некоторым членам предыдущего правительства, чтобы выглядеть "максимально инклюзивными".
- "Талибан" пригрозил последствиями в случае, если военные США не покинут территорию Афганистана до 31 августа. Талибы сообщили, что это – "красная линия".
- Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает эвакуацию людей из Афганистана. На борту самолета, вылетевшего из аэропорта Кабула 23 августа, находились 103 человека. Среди них – 79 украинцев и членов их семей.