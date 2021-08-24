Про це Мішель Бачелет розповіла на спеціальній сесії Ради ООН з прав людини по Афганістану. Вона закликала правозахисників уважно відстежувати злочинні дії талібів.

До теми Серед евакуйованих у Німеччину афганців є злочинці, яких раніше вислали з держави

Які докази має ООН

Верховна комісарка ООН заявила, що має численні свідчення про важкі злочини "Талібану" в Афганістані. Мовиться про:

  • масові страти місцевих жителів;
  • обмеження щодо жінок;
  • придушення протестів проти встановлення бойовиками влади.

Червоною лінією буде ставлення "Талібану" до жінок та дівчат,
– заявила представниця ООН.

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Ситуація в Афганістані: останні новини

  • Бойовики "Талібану" мають намір створити раду, щоб керувати Афганістаном. До неї увійдуть 12 осіб. Терористи готові запропонувати міністерські пости деяким членам попереднього уряду, щоб виглядати "максимально інклюзивними".
  • "Талібан" пригрозив наслідками у випадку, якщо військові США не покинуть територію Афганістану до 31 серпня. Таліби повідомили, що це – "червона лінія".
  • Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує евакуацію людей з Афганістану. На борту літака, який вилетів з аеропорту Кабула 23 серпня, перебували 103 особи. Серед них – 79 українців і членів їхніх сімей.