Про це Мішель Бачелет розповіла на спеціальній сесії Ради ООН з прав людини по Афганістану. Вона закликала правозахисників уважно відстежувати злочинні дії талібів.

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Які докази має ООН

Верховна комісарка ООН заявила, що має численні свідчення про важкі злочини "Талібану" в Афганістані. Мовиться про:

масові страти місцевих жителів;

обмеження щодо жінок;

придушення протестів проти встановлення бойовиками влади.

Бачелет також закликала Раду ООН ретельно спостерігати за діями бойовиків та створити відповідний механізм дій для реагування на ситуацію в Афганістані.

Червоною лінією буде ставлення "Талібану" до жінок та дівчат,

– заявила представниця ООН.

Зверніть увагу! Таліби запевнили, що дозволять жінкам навчатися в університетах та влаштовуватися на роботу. Вони не вимагатимуть, аби афганки носили паранджу – достатньо буде хустки.

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