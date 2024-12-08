Будет действовать только одна очередь: как будут выключать свет в Украине 9 декабря

В понедельник, 9 декабря, в Украине снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Известно, что для бытовых потребителей будет действовать одна очередь отключений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Как будут выключать свет 9 декабря

В понедельник, 9 декабря, графики отключений света для бытовых потребителей будут действовать с 08:00 до 19:00. В это время будут применять одну очередь отключений.

Также в Укрэнерго указали и время применения и объем ограничений электроэнергии для промышленности и бизнеса. Поэтому, с 7:00 до 20:00 будет применение графиков ограничения мощности.

Там также попросили не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.

В компании указали, что благодаря масштабным восстановительным работам энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки российской армии 28 ноября.

Сейчас ремонтные работы еще продолжаются и энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное вражескими силами оборудование.

Важно! В Укрэнерго указали, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Напомним, что Минэнерго изменило инструкцию по составлению графиков отключения электроэнергии, чтобы обеспечить равномерное распределение электричества.

Графики потребления электроэнергии будут установлены таким образом, чтобы покрыть не менее 75% максимального потребления в часы пик, а именно с 8:00 до 22:00 в обычные рабочие дни. Эти графики будут организованы в шесть равных очередей, каждая из которых будет разделена на две подочереди. Каждый сегмент должен поддерживаться на уровне не менее 12,5% от общего потребления, зафиксированного в последний день работы.

Составленные графики также распределяются на 6 равных по нагрузке блоков и составляются на каждый день недели так, чтобы предотвращать колебания нагрузки при одновременном переходе с одной очереди (или подочереди) на другую.

Там также сообщили, где не будут применять графики, и что делать в случае нарушения режима, подробности читайте в материале 24 Канала.