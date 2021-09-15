Будет глазами для "Буков": ВСУ приняли на вооружение новую станцию обнаружения "Феникс-1"
Источник:Минобороны
Украинская армия взяла на вооружение трехкоординатную радиолокационную станцию обнаружения "Феникс-1". Применять ее будут в составе зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".
Перед тем провели ряд испытаний. Министр обороны Андрей Таран отметил, что станция будет глазами дивизионов противовоздушной обороны, в которых на вооружении стоят комплексы "Бук-М1".
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Что известно о "Фениксе-1"
Таран отметил, что это современная разработка, которая позволяет автоматизировано обнаруживать и распознавать госпринадлежность, классы и типы воздушных объектов.
Благодаря совмещению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО обнаруживать и поражать воздушные цели,
– сказал министр.
Полученную со станции информацию передают на пункт боевого управления. Таким образом это позволит применять подразделения зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" эффективнее.
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