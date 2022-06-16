Будет "голубая лагуна": Садовый показал, как во Львове строят временное жилье для беременных женщин

Из-за вторжения России в Украину многие наши женщины и дети остались без криши над головой. Некоторые из-за боевых действий не могут вернуться в родной город или село и узнать, что уцелело.

Между тем многие переселенцы нашли убежище на Западе нашего государства и, в частности, во Львове. В горсовете по этому поводу инициировали строительство временного жилья для беременных женщин. Мэр Андрей Садовый показал, на каком этапе.

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Заселение планируют через месяц

По словам Садового, во Львове активно продвигается строительство временного жилья для женщин при надежде, которые были вынуждены убегать от войны.

Заселить первых жительниц сюда планируют уже через месяц, то есть внутри июля.

Самое важное – это безопасность и комфорт. Недалеко от здания планируем обустроить небольшое озеро и парк. Наша Александра Сладкова из департамента градостроительства говорит, что это будет "голубая лагуна". Красивый уголок для отдыха и эмоционального обновления, открытый для всех,

– сказал Садовый.

Мэр Львова также поблагодарил партнеров из Красного креста за сотрудничество и поддержку такого нужного проекта.

Строительство временного жилья / Фото с телеграммы Андрея Садового

Как Львов помогает переселенцам и всем остальным

Город стал надежным тылом и убежищем для многих украинцев. В частности, во Львове разработали проект Национального реабилитационного центра "Несокрушимые". Он необходим для многих наших граждан, пострадавших от военных действий. Сейчас Украина сотрудничает с рядом стран, принимающих наших граждан для лечения и протезирования. Затем они возвращаются и нуждаются в серьезной поддержке, которую сможет оказать центр во Львове.

Также Львов принимает гуманитарную помощь и раненых украинских военных и гражданских на лечение. По словам Андрея Садового, в город приезжают не только те, кто самостоятельно скрылся с горячих точек. В городе свое убежище находят также те, кого война, развязанная Россией, травмировала. Здесь же стараются помочь всем, кому это нужно.

Жизнь переселенцев во Львове хотят сделать максимально облегченной и простой и создают для этого условия. Доказательством тому является то, что во Львове объединили все услуги для переселенцев в одном месте для удобства. Офис для предоставления услуг будет функционировать в Лычаковской районной администрации. Жители других регионов, временно проживающих во Львове, смогут обратиться туда для решения любых вопросов. Открыли такой офис 15 июня.

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