Будет катастрофа для Европы, – Резников заявил о миллионах беженцев в случае вторжения Кремля

20 января 2022 , 09:26
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Источник:

программа Hard Talk

Алексей Резников заявил, что в случае вторжения Кремля в Украину будут миллионы беженцев. Министр обороны объяснил, что люди будут стоять на европейских границах.

Резников заверил, что вторжение будет "очень и очень тяжелым для россиян". Соответствующее заявление чиновник сделал во время интервью 19 января.

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В случае вторжения Кремля будут миллионы беженцев в Европе

Алексей Резников вспомнил о беженцах, отвечая на вопросы журналиста о том, что российская армия гораздо больше.

Это будет катастрофа не только для Украины, но и для Европы. Потому что несколько миллионов мигрантов наших беженцев будут оставаться на украинско-польской границе, а может и на границе между Польшей и Германией,
– заявил министр.

Алексей Резников отметил, что основной месседж на данный момент – показать Кремлю, что страны понимают все угрозы и могут сделать это нападение очень дорогим для Москвы. В частности, министр объяснил, что можно начать с санкций прямо сейчас – то есть "до, а не после".

Более того, чиновник ответил на вопрос, не воспримет ли это Украина как предательство, если этих действий не будет.

Будет очень поздно, потому что будет много крови, будут беженцы, это будет катастрофа для Европы.
– в очередной раз заверил Резников.

Министр обороны Украины отметил, что эта война не только на востоке Украины, ведь она "следует на восток Европы".

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Автор: Діана Квасневська