Будет катастрофа для Европы, – Резников заявил о миллионах беженцев в случае вторжения Кремля

Алексей Резников заявил, что в случае вторжения Кремля в Украину будут миллионы беженцев. Министр обороны объяснил, что люди будут стоять на европейских границах.

Резников заверил, что вторжение будет "очень и очень тяжелым для россиян". Соответствующее заявление чиновник сделал во время интервью 19 января.

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В случае вторжения Кремля будут миллионы беженцев в Европе

Алексей Резников вспомнил о беженцах, отвечая на вопросы журналиста о том, что российская армия гораздо больше.

Это будет катастрофа не только для Украины, но и для Европы. Потому что несколько миллионов мигрантов наших беженцев будут оставаться на украинско-польской границе, а может и на границе между Польшей и Германией,

– заявил министр.

Алексей Резников отметил, что основной месседж на данный момент – показать Кремлю, что страны понимают все угрозы и могут сделать это нападение очень дорогим для Москвы. В частности, министр объяснил, что можно начать с санкций прямо сейчас – то есть "до, а не после".

Более того, чиновник ответил на вопрос, не воспримет ли это Украина как предательство, если этих действий не будет.

Будет очень поздно, потому что будет много крови, будут беженцы, это будет катастрофа для Европы.

– в очередной раз заверил Резников.

Министр обороны Украины отметил, что эта война не только на востоке Украины, ведь она "следует на восток Европы".

Последние новости о вероятном новом нападении Кремля

Российские войска до сих пор находятся возле границ Украины. В конце 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что говорится о 122 тысячах российских военных.

Во время визита в Украину 18 января Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессии против Украины действия Кремля будут иметь серьезные последствия не только со стороны Штатов, но и со стороны Европы и других стран мира.

19 января 2022 года Министерство обороны Украины сообщило, что Россия почти завершила стягивать войска к границам нашего государства. Известно, что сейчас возле границ Украины уже находятся более 127 тысяч военных.

19 января Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России. Ведь после российского вторжения в Украину ограничения не будут эффективны.

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