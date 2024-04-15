"Будет катастрофически тяжело": Буданов рассказал, когда оккупанты активизируются
Российские захватчики не оставляют попыток захватить хотя бы клочок украинской земли. Однако сейчас они еще и планируют новое наступление.
Оккупанты планируют активизацию боевых действий на конец мая - начало июня. Об этом в интервью немецким СМИ сказал глава ГУР МО Кирилл Буданов.
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"Без помощи будет катастрофически трудно"
Как отметил Буданов, россияне планируют усилить свое наступление уже в скором времени, а именно с конца мая по начало июня. Глава украинской разведки рассказал, что Вооруженные Силы Украины будут относительно хорошо подготовлены к этому. Однако пока неизвестно, что будет дальше.
Без помощи нам будет катастрофически тяжело. Но, во-первых, эта помощь поступает, хоть и не в достаточном количестве. А во-вторых, она будет двигаться вперед,
– подчеркнул он.