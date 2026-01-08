Масштабная атака на Украину: посольство США предупредило граждан об опасности
- Посольство США предупредило о возможном масштабном воздушном нападении на Украину в течение нескольких дней.
- Гражданам посоветовали быть готовыми к чрезвычайным ситуациям и принять меры безопасности, таких как запас воды, еды и лекарств.
Россия готовит массированную атаку на Украину, направленную против ее населения и критической инфраструктуры. По оценкам, масштабные обстрелы могут состояться уже в ближайшие дни
Об этом предупредили в посольстве США в Украине, передает 24 Канал.
Что говорят в посольстве США?
В четверг, 8 декабря, на сайте посольства США в Украине появилось предупреждение для граждан своей страны. В извещении отмечалось, что в течение следующих нескольких дней существует риск масштабного воздушного нападения на всю территорию Украины.
В ведомстве напомнили о важности быть готовыми к чрезвычайным ситуациям и принять все необходимые меры безопасности. Американцев призвали прятаться в случае объявления воздушной тревоги, собрать запасы воды, еды и лекарств и внимательно следить за информацией СМИ.
Зеленский предупредил о массированном ударе
Президент Украины заявил, что российские войска могут нанести массированный удар по Украине в ночь на 9 января.
Зеленский призвал граждан обязательно реагировать на воздушные тревоги 8 и 9 января.
Президент также сообщил, что поручил правительству максимально усилить помощь местным властям и всем, кто вовлечен.