Об этом предупредили в посольстве США в Украине, передает 24 Канал.

Что говорят в посольстве США?

В четверг, 8 декабря, на сайте посольства США в Украине появилось предупреждение для граждан своей страны. В извещении отмечалось, что в течение следующих нескольких дней существует риск масштабного воздушного нападения на всю территорию Украины.

В ведомстве напомнили о важности быть готовыми к чрезвычайным ситуациям и принять все необходимые меры безопасности. Американцев призвали прятаться в случае объявления воздушной тревоги, собрать запасы воды, еды и лекарств и внимательно следить за информацией СМИ.

