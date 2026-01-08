Про це попередили у посольстві США в Україні, передає 24 Канал.
Що кажуть у посольстві США?
У четвер, 8 грудня, на сайті посольства США в Україні з'явилось попередження для громадян своєї країни. У сповіщенні зазначалось, що протягом наступних кількох днів існує ризик масштабного повітряного нападу на усю територію України.
У відомстві нагадали про важливість бути готовими до надзвичайних ситуацій та вжити усіх необхідних заходів безпеки. Американців закликали ховатись у разі оголошення повітряної тривоги, зібрати запаси води, їжі й ліків та уважно слідкувати за інформацією ЗМІ.
Зеленський попередив про масований удар
Президент України заявив, що російські війська можуть завдати масованого удару по Україні в ніч на 9 січня.
Зеленський закликав громадян обов'язково реагувати на повітряні тривоги 8 та 9 січня.
Президент також повідомив, що доручив уряду максимально посилити допомогу місцевій владі та всім, хто залучений.