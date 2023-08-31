Теоретически нельзя исключать, что это часть игры, которую затеял Кремль, в преддверии выборов. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

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Таким образом на выборах не победить

Появившийся в телеграм-канале Гиркина текст не может носить характер реальной предвыборной декларации, отметил российский оппозиционный политтехнолог. Посредством такого поста можно разве что потролить Путина, но не выборы победить.

Массовое сознание не считывает такую иронию и юмор о котором пишет Стрелков. Хотя, возможно, Горкин этого не понимает, ведь он никогда не участвовал в выборах. Возможно, он реально надеется, что после такого заявления его рейтинг пойдет вверх,

– сказал Галлямов.

Политтехнолог подчеркнул, что политические тексты должны быть серьезными и в меру пафосными, особенно в такой стране, как Россия, и с качеством аудитории Гиркина.

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Не нужно списывать со счетов

Достаточно неожиданно заключенный террорист сделал провластный жест. Стрелков написал, что Путину точно не выгодно убийство главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, поэтому не подозревает в убийстве диктатора.

По мнению Галлямова, террорист разрывается между двумя желаниями – физическим желанием безопасности и комфорта и амбициями "сильного и самостоятельного" политика. У него сейчас внутренняя борьба амбиций со страхом.

Гиркин очень любит играть на публику. У него есть имидж храбреца. Человека, который не боится физически, потому что воюет с 2014 года, к тому же не боится говорить. Такое реноме он себе создавал,

– добавил российский оппозиционный политтехнолог.

Кремль пытается влиять на общественное мнение самим фактом того, что Гиркин обсуждает компанию Путина. Он демонстрирует, что диктатор идет на выборы и его не следует списывать со счетов.

"Российский диктатор из-за неспособности выиграть войну превращается в хромую утку. Чтобы как-то стабилизировать Путина в этом мутном будущем Кремль раздувает такие разговоры. Это ведь один из немногих способов, которые остались для того, чтобы стабилизировать положение Путина", – подытожил Галлямов.

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