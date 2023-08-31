Теоретично не можна виключати, що це частина гри, яку затіяв Кремль, напередодні виборів. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.

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Так на виборах не перемогти

Текст, який з'явився у телеграм-каналі Гіркіна, не може мати характер реальної передвиборчої декларації, зауважив російський опозиційний політтехнолог. За допомогою такого посту можна хіба що потролити Путіна, але не вибори перемогти.

Масова свідомість не зчитує такої іронії і гумору про який пише Стрєлков. Хоча, можливо, Гіркін цього не розуміє, адже він ніколи не брав участі у виборах. Можливо, він реально сподівається, що після такої заяви його рейтинг піде вгору,

– сказав Галлямов.

Політтехнолог наголосив, що політичні тексти повинні бути серйозними й в міру пафосними, особливо в такій країні як Росія і з якістю аудиторії Гіркіна.

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Не треба списувати з рахунків

Досить неочікувано ув'язнений терорист зробив провладний жест. Стрєлков написав, що Путіну точно не вигідне вбивство ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина, тож не підозрює у вбивстві диктатора.

На думку Галлямова, терорист розривається між двома бажаннями – фізичним бажанням безпеки й комфорту та амбіціями "сильного й самостійного" політика. У нього зараз внутрішня боротьба амбіцій зі страхом.

Гіркін дуже любить грати на публіку. У нього є імідж сміливця. Людини, яка не боїться фізично, бо воює з 2014 року, й до того ж не боїться говорити. Таке реноме він собі створював,

– додав російський опозиційний політтехнолог.

Кремль намагається впливати на громадську думку самим фактом того, що Гіркін обговорює компанію Путіна. Він демонструє, що диктатор іде на вибори і його не треба списувати з рахунків.

"Російський диктатор через нездатність виграти війну перетворюється на кульгаву качку. Щоб якось стабілізувати Путіна у цьому каламутному майбутньому Кремль роздуває такі розмови. Адже це один з небагатьох способів, які залишилися для того, аби стабілізувати становище Путіна", – підсумував Галлямов.

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