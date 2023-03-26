Шквальные дожди и похолодание: погода в Украине будет 27 марта

Погода в Украине в понедельник, 27 марта, на большей части территории будет дождливая. В то же время синоптики прогнозируют несущественное похолодание.

Вслед за настоящей весной и потеплением пришли дожди и похолодание. Температура в начале последней недели марта будет колебаться, вероятнее всего, от 10 до 18 градусов по Цельсию.

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Погода по регионам

Как отмечают метеорологи, на большинстве территорий будет облачно с прояснениями и осадками. В частности, на Востоке ночью будет небольшой дождь, но вместе с тем температура – самая теплая по всей Украине: от 15 до 18 градусов.

На Западе и Севере нашего государства украинцам надеяться на сухую погоду тоже не стоит. К тому же, возможен сильный ветер.

Кроме того, в Центре и Юге Украины будет дождь. Хотя и температура будет немного выше, чем на Западе – от 11 до 14 градусов тепла.

Ветер южный, юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду, в западных областях днем местами порывы от 15 до 20 метров в секунду.

– отметили в Укргидрометцентре.

Также там констатировали, что в столицы нашей страны будет облачно с прояснениями и без осадков 27 февраля. Ветер – южный, от 5 до 10 метров в секунду.

Температура в крупнейших городах

Киев – +11...+13

Ужгород – +11...+13

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +13...+15

Одесса – +12...+14

Николаев – +12...+14

Херсон – +11...+13

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12...+14

Сумы – +10...+12

Полтава – +11...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +13...+15

Донецк – +15...+17

Луганск – +16...+18

Харьков – +15...+17



Погода в Украине 27 марта / Карта Укргидрометцентра