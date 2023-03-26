Шквальные дожди и похолодание: погода в Украине будет 27 марта
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 27 марта, на большей части территории будет дождливая. В то же время синоптики прогнозируют несущественное похолодание.
Вслед за настоящей весной и потеплением пришли дожди и похолодание. Температура в начале последней недели марта будет колебаться, вероятнее всего, от 10 до 18 градусов по Цельсию.
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Погода по регионам
Как отмечают метеорологи, на большинстве территорий будет облачно с прояснениями и осадками. В частности, на Востоке ночью будет небольшой дождь, но вместе с тем температура – самая теплая по всей Украине: от 15 до 18 градусов.
На Западе и Севере нашего государства украинцам надеяться на сухую погоду тоже не стоит. К тому же, возможен сильный ветер.
Кроме того, в Центре и Юге Украины будет дождь. Хотя и температура будет немного выше, чем на Западе – от 11 до 14 градусов тепла.
Ветер южный, юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду, в западных областях днем местами порывы от 15 до 20 метров в секунду.
– отметили в Укргидрометцентре.
Также там констатировали, что в столицы нашей страны будет облачно с прояснениями и без осадков 27 февраля. Ветер – южный, от 5 до 10 метров в секунду.
Температура в крупнейших городах
- Киев – +11...+13
- Ужгород – +11...+13
- Львов – +10...+12
- Ивано-Франковск – +10...+12
- Тернополь – +10...+12
- Черновцы – +11...+13
- Хмельницкий – +11...+13
- Луцк – +10...+12
- Ровно – +10...+12
- Житомир – +10...+12
- Винница – +13...+15
- Одесса – +12...+14
- Николаев – +12...+14
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +12...+14
- Черкассы – +13...+15
- Чернигов – +12...+14
- Сумы – +10...+12
- Полтава – +11...+13
- Днепр – +12...+14
- Запорожье – +13...+15
- Донецк – +15...+17
- Луганск – +16...+18
- Харьков – +15...+17