Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкну ранее говорил, что Эстония может помочь вернуть военнообязанных украинцев, которые находятся на эстонской территории. У эксклюзивном тексте 24 Канала он объяснил, ведутся ли сейчас переговоры по этому поводу.
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Вопрос в том, что нужно Украине
По словам главы МИД Эстонии сейчас это зависит от Украины из-за нового закона. Цахкну отметил, что в Европе ждут, чтобы понять, что нужно Украине.
Поэтому пока нет смысла отдельно обсуждать, что мы можем сделать. Главный вопрос – что нужно Украине,
– подчеркнул он.
Глава МИД Эстонии также объяснил, как будут действовать, если Украина обратится с соответствующей просьбой. Он считает, что это должен быть прежде всего общеевропейский подход.
Прежде всего, думаю, что вопрос заключается в том, что эти люди, которые приехали в Европу, есть ли они на воинском учете в Украине или нет? А потому, давайте посмотрим, что будет происходить дальше,
– предложил чиновник.
Польша может помочь вернуть военнообязанных
- Не успело общество оправиться от последних событий с консульскими услугами за рубежом, как появилось новое. В среду, 24 апреля глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.
- По его словам, так Польша поможет в войне против России. Такое заявление польский министр сделал после того, как Министерство иностранных дел Украины временно ограничило консульские услуги для мужчин призывного возраста.
- Владислав Косиняк-Камыш напомнил, что ранее Польша неоднократно предлагала помочь украинским властям, отправив украинских мужчин, которые подлежат военной службе, "выполнить свой гражданский долг".