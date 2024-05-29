Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкну раніше говорив, що Естонія може допомогти повернути військовозобовʼязаних українців, які перебувають на естонській території. У ексклюзивному тексті 24 Каналу він пояснив, чи ведуться зараз перемовини щодо цього.
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Питання в тому, що потрібно Україні
За словами очільника МЗС Естонії зараз це залежить від України через новий закон. Цахкну зазначив, що в Європі чекають, щоб зрозуміти, що потрібно Україні.
Тому наразі немає сенсу окремо обговорювати, що ми можемо зробити. Головне питання – що потрібно Україні,
– наголосив він.
Глава МЗС Естонії також пояснив, як будуть діяти, якщо Україна звернеться з відповідним проханням. Він вважає, що це має бути насамперед загальноєвропейський підхід.
Перш за все, гадаю, що питання полягає в тому, що ці люди, які приїхали в Європу, чи є вони на військовому обліку в Україні чи ні? А тому, давайте подивимось, що відбуватиметься далі,
– запропонував посадовець.
Польща може допомогти повернути військовозобов'язаних
- Не встигло суспільство оговтатися від останніх подій з консульськими послугами закордоном, як з'явилося нове. У середу, 24 квітня очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.
- За його словами, так Польща допоможе у війні проти Росії. Таку заяву польський міністр зробив після того, як Міністерство закордонних справ України тимчасово обмежило консульські послуги для чоловіків призовного віку.
- Владислав Косіняк-Камиш нагадав, що раніше Польща неодноразово пропонувала допомогти українській владі, відправивши українських чоловіків, які підлягають військовій службі, "виконати свій громадянський обов'язок".