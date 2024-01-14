Призыв мужчин из-за границы: в Эстонии четко ответили, будут ли выдавать украинцев

В Украине активно обсуждают вопросы дополнительной мобилизации, в том числе привлечения в армию мужчин из-за границы. В Эстонии рассказали, будут ли возвращать призывников.

11 января президент Украины побывал с официальным визитом в Эстонии, где встретился, в том числе, с премьером страны Каей Каллас. Известно, что одной из тем переговоров двух лидеров был вопрос возвращения украинских мужчин призывного возраста из-за границы.

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Это дело Украины

Каллас во время общения с журналистами подтвердила, что обсудила с Зеленским идею мобилизации украинцев, проживающих в Эстонии.

Премьер подчеркнула, что ее страна не будет выдавать мужчин мобилизационного возраста Киеву, и объяснила свою позицию.

Она заявила, что украинцы, находящиеся в Эстонии и соблюдающие правила, получают временную защиту от ЕС и вполне имеют право быть здесь.

По мнению Каллас, Украина сама должна решить этот вопрос. Ей следует обратиться к своим людям и попросить вернуться, чтобы стать на защиту Родины.

Напомним, что во время пресс-конференции с эстонским премьером Зеленского спросили, должна ли Эстония, по его мнению, вернуть граждан призывного возраста в Украину. Глава государства отметил, что каждый мужчина должен защищать свою страну. Он либо должен воевать на фронте, либо платить налоги в государственный бюджет, обеспечивая тем самым армию.

Зеленский подчеркнул, что он "имеет вопрос" к той категории мужчин мобилизационного возраста, которые проживают за границей, незаконно уехали из Украины, не воюют и не платят налоги.

Мобилизация мужчин из-за границы: что известно