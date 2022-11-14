Следующей может быть Луганщина: ВСУ готовятся к новым контрнаступлениям, – ISW

Очевидно, что успех украинской армии в Херсонской области не последняя победа Украины в этой войне. В Институте по изучению войны отметили, где может быть следующее контрнаступление наших военных.

На прошлой неделе украинским военным удалось освободить правый берег Херсона и существенно оттеснить российских оккупантов. Вероятно, часть подразделений Вооруженных Сил будет передислоцирована на Восток нашего государства, в частности, на Луганщину.

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Пытается ли Украина освободить левый берег Днепра

Как сообщает ISW, Вооруженные Силы могли бы попытаться форсировать Днепр на отдельных участках, однако это вряд ли увенчается молниеносным успехом. Более вероятен сценарий, что пока украинская армия остановится на том, чтобы удержать оборону Херсона.

Российское наступление в Донецкой области, вероятно, потребует от ВСУ отвлечь часть сил для обороны в этом районе, но ВСУ, вероятно, направят по крайней мере часть восстановленной боевой силы либо для усиления своего текущего контрнаступления в Луганской области, либо для открытия другого контрнаступления где-то еще,

– написали в Институте.

Где еще, кроме Луганщины, может быть контрнаступление, аналитики не сказали. Однако там отметили, что украинским войскам удается пока добиваться ограниченных успехов на Востоке государства. Переброска войск из Херсонской в Луганскую область поможет нашим воинам более эффективно вести войну. Кроме того, следует отметить, что прекращение или длительное замедление боевых действий в течение следующих нескольких месяцев очень маловероятно.

Какая ситуация сейчас в Луганской области

В воскресенье, 13 ноября, стало известно, что Вооруженные Силы освободили село Макеевку в Луганской области. От населенного пункта до областного центра – 148 километров. Новость об этом подтвердили впоследствии в Луганской областной военной администрации. Там констатировали, что Макеевка переходит в "синюю зону".

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Также спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что захватчики будут перебрасывать свои войска на Луганщину и Донетчину, однако ВСУ делают все, чтобы оперативно ликвидировать врага.

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