"Ресурсы ограничены": получит ли Украина меньше оружия на фоне событий в Израиле

11 октября проходит очередной "Рамштайн", во время которого министры обороны обсудят войну в Израиле. В Киеве тем временем волнуются, не уменьшится ли внимание союзников к боевым действиям в Украине.

НАТО должно продолжить поддержку Украины, поскольку результаты этой войны важны для Европы. Такое мнение высказал чиновник в Брюсселе на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала.

Смотрите также Зеленский прибыл с визитом в Брюссель: анонсировал участие в новом "Рамштайне"

Нехватка снарядов и ПВО

Собеседник заявил, что ход войны в Украине определит, будет ли Европа и дальше жить в мире и процветании. Однако есть опасения, что количество помощи для Киева может уменьшиться, в частности из-за ограниченного количества амуниции.

Конечно, 155-миллиметровые снаряды можно передать только один раз. То есть если вы отдаете их Украине, вы не можете отдать их Израилю и наоборот. Израиль уже просит своего американского союзника предоставить ему средства ПВО. Как мы все знаем, две вещи, которые сейчас больше всего нужны Украине на поле боя, – это боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Поэтому, конечно, существует беспокойство, поскольку ресурсы ограничены,

– сказал дипломат.

Оружие от Нидерландов

Так, несмотря на намерение Нидерландов и дальше поддерживать Украину, там признают, что поставлять оружие из собственных запасов становится все труднее. В этом году Нидерланды уже выделили 2,5 миллиарда евро в поддержку Украины, из которых 1,7 миллиарда летальная помощь. Впрочем, по состоянию на данный момент, сумма военной помощи уже пересекла предел 2 миллиарда евро, и она постоянно растет.

По словам собеседника, в следующем году нидерландское правительство снова выделит не менее 2,5 миллиарда евро для Украины. Кроме того, ожидается, что после выборов поддержка Киева не снизится.

Конечно, становится все труднее и труднее поставлять оружие в Украину из наших собственных запасов, потому что они убывают. И мы сами имеем проблемы с этим,

– заметил чиновник.

Кроме того, дипломат отметил, что американская компания Raytheon, производящая ракеты "Патриот", имеет ограниченные возможности производства.

"Рамштайн" в Брюсселе: что известно