Американская газета New York Times констатировала, что у всех членов Североатлантического альянса нет достаточно оружия для предоставления военной помощи Украине. Аналитики прокомментировали эту публикацию и сказали, что с ней "не так".

Украинский вопрос до сих пор на первых страницах всех газет Соединенных Штатов и Европы. В одном из американских СМИ сообщили, что, вероятно, страны НАТО "исчерпали свои запасы оружия", однако, по всей видимости, это не совсем соответствует действительности и поддержка нашего государства будет продолжаться.

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Почему материал NYT довольно сомнительный

Как пишут в Центре противодействия дезинформации, заявлений от официальных представителей Альянса об окончании запасов оружия не было, а средство массовой информации ссылается на "анонимного авторитета", являющегося чиновником из НАТО. Поэтому можно констатировать, что "фактические данные" в этом материале таковыми не являются, потому что не имеют подтверждения.

Кроме того, в ЦПИ упомянули о бывшем помощнике заместителя генпрокурора Брюсе Фейне, который в комментарии газете The Hill посоветовал американскому конгрессу "завершить конфликт в Украине путем выхода США из НАТО".

На самом деле, это заявление и сообщение об "окончании запасов оружия" являются частью информационной повестки, которая выгодна Кремлю. Цель этого дезинформирования – сознательное или нет – частично снять ответственность с России за развязывание этой войны и склонить Запад к тому, чтобы он не помогал Киеву.

Помощь Украине от других государств продолжается: актуальная информация

Недавно стало известно, что Великобритания передала Украине не только старые ракеты Brimstone 1, но и осовремененные ее версии – Brimstone 2. Такое вооружение чрезвычайно высокотехнологично, поскольку имеет инновационную систему лазерного самонаведения и дальность поражения от 40 до 60 километров.

Германия также предоставила Вооруженным Силам 10 танковых тягачей Oshkosh и 53 автомобилей, которыми пользовались Пограничные службы государства. Планируется, что в ближайшее время Берлин отправит в Киев 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для поддержки обеспечения. Однако когда именно – неизвестно.

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