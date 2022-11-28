Будет ли новая массированная ракетная атака по Украине: что указывает на подготовку врага
В своем обращении 27 ноября Владимир Зеленский отметил, что враг вскоре может нанести очередную массированную атаку по Украине. В частности, он подчеркнул, что не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала об угрозе очередной массированной ракетной атаки по Украине, пишет 24 канал.
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Россия может снова нанести очередной массированный удар
По словам Гуменюк, в Черном море появился вражеский ракетоноситель. Она отмечает, что несколько дней назад его не было.
Это надводный ракетоноситель, несущий на своем борту 8 ракет типа "Калибр",
– отметила представитель ОК "Юг".
Она отметила, что это свидетельствует о том, что оккупанты готовятся к очередному обстрелу. В пунктах базирования находятся ракетоносители, которые снаряжены и могут быть присоединены к службе в течение нескольких часов, рассказала Гуменюк.
В заключение Гуменюк добавила, что тяготение нашего врага к своим "традициям" может быть критическим. По всей вероятности, начало недели будет ознаменовано такой атакой.
Украинцев предупреждают о новых ракетных ударах
- Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе россияне снова могут нанести массированные ракетные удары по Украине. Он подчеркнул, что могут возникнуть новые блэкауты.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 27 ноября также заявил о вероятном ракетном ударе оккупантов. "Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая", – сказал глава государства.
- Михаил Подоляк подчеркнул, что действия россиян являются просто фашизмом, ведь удары по энергообъектам это не только обесточивание городов и сел, но и прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ. Однако на поле боя это никоим образом не меняет ситуацию.
- Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что работу энергосистемы удалось стабилизировать по состоянию на конец недели. В то же время, премьер-министр отметил, что все еще сохраняется дефицит мощностей. 28 – 29 ноября Украина вернется к привычным графикам отключения света.
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