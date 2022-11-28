Будет ли новая массированная ракетная атака по Украине: что указывает на подготовку врага

В своем обращении 27 ноября Владимир Зеленский отметил, что враг вскоре может нанести очередную массированную атаку по Украине. В частности, он подчеркнул, что не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала об угрозе очередной массированной ракетной атаки по Украине, пишет 24 канал.

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Россия может снова нанести очередной массированный удар

По словам Гуменюк, в Черном море появился вражеский ракетоноситель. Она отмечает, что несколько дней назад его не было.

Это надводный ракетоноситель, несущий на своем борту 8 ракет типа "Калибр",

– отметила представитель ОК "Юг".

Она отметила, что это свидетельствует о том, что оккупанты готовятся к очередному обстрелу. В пунктах базирования находятся ракетоносители, которые снаряжены и могут быть присоединены к службе в течение нескольких часов, рассказала Гуменюк.

В заключение Гуменюк добавила, что тяготение нашего врага к своим "традициям" может быть критическим. По всей вероятности, начало недели будет ознаменовано такой атакой.

Украинцев предупреждают о новых ракетных ударах

Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе россияне снова могут нанести массированные ракетные удары по Украине. Он подчеркнул, что могут возникнуть новые блэкауты.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 27 ноября также заявил о вероятном ракетном ударе оккупантов. "Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая", – сказал глава государства.

Михаил Подоляк подчеркнул, что действия россиян являются просто фашизмом, ведь удары по энергообъектам это не только обесточивание городов и сел, но и прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ. Однако на поле боя это никоим образом не меняет ситуацию.

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что работу энергосистемы удалось стабилизировать по состоянию на конец недели. В то же время, премьер-министр отметил, что все еще сохраняется дефицит мощностей. 28 – 29 ноября Украина вернется к привычным графикам отключения света.

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