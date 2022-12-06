Россия уже сегодня может нанести новый массированный удар: в Воздушных силах назвали предпосылки

Во вторник, 6 декабря, Россия может нанести очередной ракетный удар по энергоинфраструктуре нашего государства. Поводом для этого может стать желание оккупантов "поздравить" украинцев с Днем Вооруженных Сил.

Вчера, 5 декабря, была 8 волна массированных ракетных атак на критическую инфраструктуру нашей страны. Как сообщает спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат, следует ожидать от государства-террориста очередного масштабного обстрела уже сегодня. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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Какие тенденции по ракетным атакам отметили в ВСУ

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины. Этот праздник основан в 1993 году, однако в этом году следует остерегаться "подарков" от российских захватчиков.

Могут повторить сегодня (ракетную атаку – 24 канала). Во-первых, праздник. Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары. Один день, на другой наносили удары несколько меньше, но все-таки наносили,

– сказал спикер Воздушных Сил.

Российские ракетоносители.

В то же время, стоит вспомнить слова руководительницы пресс-центра ОК "Юг" Наталии Гуменюк. Она констатировала, что, как минимум, 12 ракет типа "Калибр" находятся в боевой готовности. Именно ими захватчики чаще всего атакуют объекты критической и военной инфраструктуры.

На данный момент мы наблюдаем 15 кораблей в Черном море. Корабельная группировка действительно немного уменьшилась, но все равно на дежурстве оставлен один надводный и один подводный ракетоноситель. А это означает, что по меньшей мере 12 ракет типа "Калибр" снаряжены и готовы к применению,

– сказала она в эфире телемарафона.

Гуменюк предупредила, что Россия не только массированно обстреливает Украину, но и наносит одиночные удары, поэтому, во всяком случае, нужно быть бдительными. Конечно, с каждой атакой враг тратит огромное количество ракет и подходит к "критическим рубежам" по запасам оружия. Однако все же по словам спикера понятно, что риск нового обстрела достаточно высок.

Украинская ПВО показала свою эффективность

Очевидно, что украинцам не стоит бояться нового массированного ракетного обстрела и тотального отключения света, ведь противовоздушная оборона готова. Напомним, во время вчерашнего массированного ракетного обстрела Воздушные Силы сбили более 60 из 70 ракет. Благодаря этому удалось избежать блекаута и уничтожения критической инфраструктуры.