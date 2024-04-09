Новое наступление России, мобилизация и дроны: интервью с командиром полка "Ахиллес"

Украинское командование предупреждало, что Россия готовит наступательные действия. Оккупанты могут попытаться продавить приоритетные для них направления, если им удастся привлечь дополнительные резервы личного состава и техники. Когда же Россия может попытаться это сделать – зависит также и от погодных условий.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью 24 Каналу заметил, что это может быть период конца апреля – начала мая. Больше о ситуации на фронте, мобилизации и войне дронов – читайте далее в материале.

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Что происходит на фронте

В Центре противодействия дезинформации писали, что Россия готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте именно в мае. Военные из Третьей штурмовой бригады говорят, что наступление может начаться уже в апреле. Есть ли признаки, что россияне уже готовы наступать на вашем направлении? Или они уже точечно это делают?

Мое мнение не может быть в полной мере репрезентативным. Потому что 429 полк "Ахиллес" всегда выполняет задачи там, где горячо. Мы преимущественно выполняем задачи по стабилизации ситуации. Соответственно, если говорить за тот отрезок, где мы выполняем задачи сейчас, – это Купянщина, то враг уже почти полгода не снижал свои попытки прорвать наши боевые порядки и расширить зону влияния.

Попробую коротко по отрезкам рассказать. Первый отрезок – до населенного пункта Кругляковка. В 2024 году противнику удалось разрезать группировку Сил обороны на 2 части, дойти до села, которое расположено на левом берегу реки Оскол – Кругляковка. Враг пытался расширить этот клин в направлении Загрызово и Колесниковки. Это вниз и вверх по течению.

Для чего это нужно противнику? Расширение клина дает возможности заводить ближе свои огневые средства, пушки, подтягивать ближе операторов беспилотников. И, соответственно, влиять на правобережную Купянщину более интенсивно с помощью своих огневых средств и готовить предпосылку для возможности выхода, в частности на Купянск-Узловой.

Полное интервью с Юрием Федоренко: смотрите видео

Но этот клин противник организовал, отдав свой значительный ресурс. Что я имею в виду? Сложно посчитать, сколько пехоты там ликвидировали. Очень много. Если посчитать технику, то за этот период времени, пока противник совершал ударно-штурмовые действия, 225 единиц стоят уничтожены на поле боли. Это БТР, БМП, танки и другая бронированная техника. Также очень много багги, двухколесных мотоциклов. Поэтому посчитать все, что было уничтожено, – сложно.

Но Силам обороны удалось блокировать противника и не дать возможности расширить этот клин. Враг совершает ударно-штурмовые действия постоянно. Сейчас снизил интенсивность применения бронированной техники, поскольку наши защитники достаточно хорошо ее выжгли.

Противник перегруппировывается преимущественно пешими порядками – "двойками", "тройками" приближается к нашим передовым позициям и пытается штурмовать. Это происходит постоянно. Натиск продолжается постоянно, но на этом отрезке Силы обороны блокировали.

Следующий отрезок – левобережный Купянск, Купянск-Узловой. Врагу определили задачу зайти на Купянск левобережный до 1 ноября 2024 года, потом – до 1 декабря. Сейчас мы имеем уже апрель 2025 года.

Вчера противник совершил ударно-штурмовые действия с привлечением бронированной техники: 1 танк и 3 БМП. Также дополнительно примерно 50 штурмовиков. Технику остановили как путем дистанционного минирования, так и путем подбития огневыми средствами: противотанковыми и беспилотными системами. Штурмовую пехоту противника, которой удалось скоро спешиться, расконцентрироваться по посадкам и лесопосадкам, также уничтожили в течение 4,5 часа боя.

Выше по течению – район Двуречной. Здесь тоже надо посмотреть на ситуацию в разрезе времени. Там река достаточно узкая. Обычно в пору года осени, поздней, ранней весны, над рекой Оскол стоят туманы. В 2024 году враг переплыл с левого на правый берег, оккупировал населенный пункт Новомлынск.

Тогда Силы обороны блокировали противника. "Эдельвейс", 429 полк "Ахиллес", другие структурные подразделения сбросили врага обратно в Оскол, восстановили контроль над населенным пунктом. Далее нас переместили для противодействия на другие отрезки фронта.

Противник пошел дальше. Он обошел с Двуречной по такому же принципу – плотами, лодками. Ему удалось перебросить значительное количество своей живой силы, занять правобережный плацдарм в районе Двуречной. Далее Силы обороны принялись принимать меры по блокированию врага, чтобы не дать оккупантам возможности расширить этот плацдарм.

Почему для противника важно максимально расширить его? Потому что чем дальше он отодвигает Силы обороны, тем больше у них возможностей в инженерном плане готовить берега реки Оскол для того, чтобы набросить штатные понтонные переправы, по которым пойдет логистика, прицепные пушки, откуда на правобережный плацдарм будет заходить легкобронированная и бронированная техника.

Но по состоянию на эту минуту враг блокирован почти на всем отрезке. Переправу так и не навел. Силы обороны уничтожили ряд инженерной техники, в частности мостоукладчиков противника, которые он периодически подгоняет с целью оперативно набросить эту переправу. Также за последний период произошло определенное улучшение наших позиций. Силам обороны удалось вытеснить врага из ряда занимаемых им позиций.

Когда Россия может пойти в новое наступление

Мы понимаем, если противник подготовит и сможет дополнительно привлечь дополнительные резервы живой силы и техники, артиллерии, и будут благоприятные погодные условия, например, конец апреля, май, начало июня – это максимально оптимальные условия, чтобы противник попытался нарастить способности и провалить те отрезки, которые для него являются приоритетными.

Конечно, это может быть и Харьковская, и Донецкая, и Запорожская области. Противник достаточно активно остается и в Херсонской области. Поэтому мы должны готовиться и быть готовыми к отражению и эскалации, потому что Россия задач по Украине не выполнила. Какие задачи врага? Не оккупация отдельных регионов, а уничтожение в полной мере украинской государственности. И уничтожение каждого, кто называет себя украинцем.

Россия хорошо помнит, что происходит, если сохранить возможность проявления украинской государственности или сохранить того, кто несет в себе генофонд украинца. Так или иначе мы боремся за свое и свое возвращаем, поэтому в этот раз Россия хочет буквально уничтожить нас. Все движется именно к тому.

В завершение своей мысли скажу, что не надо рассчитывать на кого-то за рубежом, равняться на президента США или Европейский Союз. Наши дипломаты делают невозможное, когда одна страна несколько выходит за пределы предыдущих договоренностей и снижает уровень своей поддержки, другие страны подставляют свое плечо.

США сейчас находятся в определенной политической турбулентности и страны Европейского Союза существенно усилили помощь ВСУ и Украине в целом. То есть ключ к миру лежит путем остановки противника на поле боя. А остановить врага на поле боя может только народ, потому что войско выигрывает в битву, а войну всегда выигрывает народ.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сообщал, что в планах россиян было накопить 750 тысяч военных, которые должны были бы наступать на Сумщину и Харьковщину, но сейчас группировка составляет примерно 630 тысяч. Известно ли вам об этих цифрах? Реалистичны ли они? Действительно ли есть сейчас накопление военных и техники для наступления на Харьковщину, в частности на ваше направление?

С помощью наших разведывательных средств вышеупомянутое число нам не удалось обнаружить. Но мое мнение не может быть репрезентативным, потому что много других разведданных, которыми владеет руководство. Я являюсь командиром тактического звена.

Действительно ли стало больше военных? Есть ли чего остерегаться? Нужно ли людям эвакуироваться?

Относительно эвакуации – по заявлению военно-гражданской администрации. Они владеют ситуацией в полной мере. Относительно возможностей противника – они собираются продолжать штурмовать. У них есть такие возможности. Относительно того, что непосредственно мы видим на линии боевого соприкосновения, – враг остается достаточно активным, имеет значительное количество техники и личного состава.

Что касается украинцев – мы должны продолжать беречь друг друга, то есть прислушиваться к воздушным тревогам, спускаться в укрытия, продолжать поддерживать Силы обороны. Потому что только народ может выиграть эту войну и остановить врага, остановить Россию. Эвакуация только в случае, если об этом сообщила ОВА. Жизнь и здоровье надо беречь постоянно.

Надо максимально поддерживать Силы обороны. Тогда мы будем иметь шанс на успех. Должны помнить, что ключ к победе не в руках какого-то зарубежного лидера – ключ к победе, к мирной жизни находится внутри каждого из нас.

Актуальный сбор для полка "Ахиллес"

Возможно, вашей бригаде нужна сейчас какая-то помощь? Есть актуальный сбор?

У нас есть актуальный сбор на Starlink. Возможно, будет возможность. Заходите на сайт https://achilles.army/ и можете ознакомиться с актуальными сборами.

Сила медиа – очень важна. Попробую объяснить. Мы объявили сбор на портативные станции Starlink. Их нам надо больше, потому что нас становится по численности больше. Более подготовленные экипажи выполняют боевые задачи. Воздействие на врага становится в разы качественнее, интенсивнее.

Когда мы объявили сбор, к нам обратились из "Центрэнерго", говорят: "Ребята, есть 50 Starlink, можем организовать". Я говорю: "Будем, с удовольствием, если есть такая возможность". Через неделю нам закупили 50 Starlink. Они уже в подразделении на боевых позициях выполняют задачи. Но надо гораздо больше, чем 50. Поэтому завершаем сбор на 1,5 миллиона гривен, чтобы закупить еще примерно 80 Starlink. Это в полной мере закроет потребность 429 полка "Ахиллес" с обеспечением связи.

Связь – это основа управления войсками. Именно с помощью портативных станций Starlink сейчас происходит максимальный обмен информацией для того, чтобы своевременно иметь возможность проанализировать противника, увидеть его на ранних стадиях, соответственно принять необходимые решения по поражению.

О темпах мобилизации

Как насчет темпов мобилизации – стало ли больше добровольцев, которые хотят присоединиться к ВСУ? Мы обсуждали новости о том, что может быть наступление, начали ли украинцы активнее реагировать на это? Возможно, у вас возросло количество желающих присоединиться именно к вашему полку?

На данный момент после того, как пошла политическая турбулентность и президент США начал говорить о том, что сейчас он заставит Россию выйти в перемирие, – это негативно повлияло на темпы мобилизации. Каждый надеется на то, что этот ужас завершится, но надо всегда смотреть на ситуацию максимально трезво.

Я стараюсь познакомиться с каждым, кто проходит службу у нас. Понятно, что отбором личного состава каждый командир батальона, отдельной роты занимается самостоятельно. Потому что ему непосредственно с этим личным составом взаимодействовать и управлять. Затем они согласовывают их со мной. Далее, обязательно, когда человек приходит в подразделение, я стараюсь познакомиться, понять, кто есть кто. Чтобы человек до конца понял, подходим ли мы ему, подходит ли он нам, все ли окей.



Отбором личного состава командиры занимаются отдельно / Сайт полка Ахиллес"

Статистически я посмотрел, что количество заявок от добровольцев несколько снизилось. Именно по рекрутингу. Мне стало интересно почему. Обратился к рекрутерам, спрашиваю, что происходит. Как-то люди записывались, а сейчас начинают говорить о том, что надо закрыть дела, закрыть ФЛП, поцеловать еще раз жену перед тем, как поедет на общую военную подготовку, выгулять любимого песика и много чего другого.

Я прошу дать мне три контакта, любые, выборочно, перезваниваю им. С двумя состоялись абсолютно честные разговоры. Они говорят: "Для чего нам сейчас мобилизоваться? Здесь говорят о том, что может быть перемирие, а мы сейчас откажемся от обычного образа жизни, пойдем в армию, будем на общей военной подготовке, а тут будет перемирие. А мы в армии, не занимаемся гражданским делом, которое у нас было, и военным не овладели".

Должен сказать, что, по моему субъективному мнению, перемирия не будет. Нет инструмента, который мог бы обеспечить его выполнение, который мог бы проконтролировать, чтобы Россия не сокращала расстояние серой зоны до наших передовых позиций во время перемирия, чтобы российские пушки, российские беспилотники не работали. Если враг будет лезть, мы будем вынуждены отвечать и бить противника на поле боя, не давая возможности ему сократить серую зону, сократить это расстояние.

Если нет такого инструмента и нет желания у России согласиться на вариант перемирия, например, с помощью введения контингента, сформированного из представителей европейских военных формирований, то перемирие, по моему убеждению, невозможно.

Представим, что я ошибаюсь и перемирие таки наступило. Не понимаю как, но как-то это произошло. Или на самом деле вы думаете, что Силы обороны сразу распустят, и все мобилизованные поедут домой по демобилизации? Наверное, каждый можетответить, что такого не произойдет.

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Силы обороны останутся на линии боевого соприкосновения, вдоль линии государственной границы. Потому что надо позаботиться о факторе безопасности, подготовить позиции, дополнительно перегруппироваться, провести необходимую реорганизацию и надежно закрыть в оборонном плане наше государство. Поэтому быстрой демобилизации также не будет. Соответственно, не надо тешить себя иллюзией, что война пройдет мимо. К сожалению, война – это то, что касается каждого.

На данный момент для тех, кто еще не мобилизован, но военнообязанный, наступил действительно хороший момент с точки зрения возможности воспользоваться рекрутинговой программой. Сейчас нет риска того, что вы шли в одно воинское формирование, например, в полк "Ахиллес", а в процессе общей военной подготовки вас перераспределили в другое воинское формирование, потому что возникла необходимость.

Сейчас по рекрутингу вы приходите в конкретную воинскую часть, на конкретную должность. Уже от нас отправляетесь на общую военную подготовку, специализированную подготовку. После этих мероприятий возвращаетесь к нам в подразделение. Риска того, что вас распределят в любое другое воинское формирование, по состоянию на сегодня, нет. Поэтому об этом стоит помнить.

Ошибочное мнение, что если у вас есть оружие, то вы можете на крыльце своего двора оказать сопротивление российскому оккупанту, который придет за вашей жизнью, за жизнью ваших родных и близких. Когда вы оказываетесь один на один с врагом, к сожалению, он заберет самое дорогое – вашу жизнь.

Поэтому защитить свою семью, свой дом, свою улицу, свою страну можно исключительно в составе Сил обороны, в составе подготовленных команд. Это дополнительные возможности защитить самое дорогое, а не приговор, как это пытается показать, в частности, и российская пропаганда.

В каком оружии Россия имеет вопиющее преимущество

Цены на нефть, возможно, замедлят темпы ведения войны Россией, но вряд ли оккупанты успокоятся. Наоборот, они увеличивают производство БПЛА, меняют тактику запуска беспилотников. По вашему мнению, как сейчас изменилась тактика россиян, учитывая модернизацию "Шахедов"? В чем сейчас заключается основная угроза со стороны российских беспилотников?

Вы абсолютно правильно сказали, что продолжительность войны зависит, в частности, от экономического состояния России. От того, сколько у них есть денег для обслуживания военно-промышленного комплекса, проведения мобилизационных кампаний, в целом расходов на войну против Украины.

Здесь важно понимать, что населению России нравится то, что происходит. У них своеобразный "бизнес". Женщины находят себе мужчин, которые воюют против Украины, и выходят за них замуж с единственной целью – в случае их гибели на территории Украины получить денежную компенсацию. За эти средства в российской провинции можно купить квартиру. Вот такой "бизнес-план", и для них это абсолютно нормально.

Кроме того, нужно понимать: предприятия, которые ранее были загружены лишь на 10 – 25% и выплачивали низкую заработную плату, сейчас, обслуживая военно-промышленный комплекс, работают на полную мощность. Поэтому депрессивные регионы получили дополнительные рабочие места. Россиянам нравится воевать против Украины – надо признать, что это факт. И, действительно, Россия сможет воевать до тех пор, пока у нее будут деньги.

Когда Украина наносит огневое поражение по энергетическим объектам, в частности по тем, которые наполняют российско-оккупационный бюджет газо- и нефтедолларами, это лишает Россию способности масштабировать производство БПЛА, боеприпасов и другого вооружения, которым она воюет против украинского народа.

Если говорить о модернизации и производстве беспилотников – противник не дурак, он не стоит на месте. Россия имеет доступ к китайскому рынку, к другим странам, изготавливающим микросхемы, чипы и тому подобное. Поэтому проводит модернизацию уже имеющихся образцов, проявивших себя на поле боя. В частности, "Орланов", Supercam, ZALA Lancet – дроны крылато-ударного типа и барражирующие боеприпасы.

Россияне все время работают со связью, пытаются масштабировать производство, увеличивают государственный оборонный заказ, поскольку эти средства достаточно эффективны на поле боя. Противник быстрее нарастил производство оптоволокна – и здесь объективно следует признать, что нас обошли.

Но в других средствах, в обычных FPV-дронах, которые пилотируются через воздушную связь между пультом и дроном, Украина имеет паритет: где-то противник имеет несущественное преимущество, а где-то преобладаем мы.

Если говорить о ночных бомбардировщиках типа "Баба Яга", то противник пока технологически до этого решения не дошел, но, к сожалению, дойдет. Точно известно, что они работают над этим, разрабатывают и стремятся создать аналог, поскольку это довольно мощное и грозное оружие.

Но и Украина не стоит на месте. Противник имел "Ланцет", мы не имели чем дать ему достойный ответ. Сейчас у нас есть RAM-X, "Булава" и другие средства, которые по своим характеристикам очень похожи на "Ланцет". И эти задачи, которые враг реализовал против нас, сейчас мы можем уже реализовать против него. Поэтому гонка технологий и масштабирования продолжается. Украина точно не отстает, и в ряде номенклатур мы впереди.



Украина развивается в сфере беспилотных систем / Getty Images

Вы упоминали, что у россиян больше дронов на оптоволокне. Можете назвать примерное соотношение? Также известно, что в ГУР начали изготавливать такие дроны, и Кирилл Буданов называл это одним из главных вызовов года. Как вы боретесь с оптоволокном? Появились ли новые способы?

Противник имеет абсолютное преимущество в дронах на оптоволокне. Прямо-таки критическое преимущество. Почему? Потому что только сейчас по государственным контрактам начинают поступать первые небольшие партии Силам обороны. Это не потому, что мы проспали. Это вопрос доступа к сырью, к самому оптоволоконному кабелю.

Основным мировым поставщиком и производителем является Китай. Это ответ на вопрос, почему враг смог нарастить производство быстрее. О возможности достижения паритета, по моему мнению, это произойдет не раньше начала осени, и только на отдельных направлениях.

Сейчас подразделение "Ахиллес" активно применяет дроны на оптоволокне. Из них 80% поступают благодаря поддержке украинского народа, то есть это дроны, приобретенные за донаты. И только 20% мы получили из первой государственной партии. Моховик крутится, и я более чем убежден, что в начале осени мы сможем иметь их во всех структурных подразделениях СОУ в значительном количестве, что обеспечит нам возможность выхода в паритет с противником на некоторых направлениях.

Технологии меняются. Надо понимать, что оптоволокно начиналось с дрона, который способен от точки вылета до цели, которую он поражает или уничтожает, лететь примерно 8 – 9 километров. Сейчас это уже неактуальные расстояния. Мы должны работать на расстоянии 20 – 30 километров. Это значит, что меняются сами принципы и подходы к технологиям.

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Если дрон с катушкой, боеприпасом и батарейкой может лететь примерно на 8 километров и эффективно уничтожать врага, то для дальности в 20 километров катушка будет значительно тяжелее. Соответственно, дрон должен быть больше.

Здесь возникает вопрос, а где брать дроны, которые больше по своим размерам, кто может их эффективно и качественно изготавливать? Сотни этих проблемных вопросов решают ежедневно. Украинский народ, производители, государство так или иначе находят решение. Поэтому в сентябре мы сможем говорить о паритете с противником на определенных направлениях.

Относительно инструмента противодействия дронам на оптоволокне, то его нет. Что я имею в виду? Подготовка на позициях – это то, что является инструментом эффективного противодействия. Дрон на оптоволокне, который имеет 20-километровую катушку, больше по размерам, будет иметь более мощную батарейку и боеприпас, то есть его визуально проще выявлять и уничтожать, в частности из стрелкового оружия.

Поэтому это перемещение между позициями или на позициях во время выполнения задания имеет определенную тактику. Это визуальное обнаружение и уничтожение из стрелкового оружия. Я убежден, что до Нового года найдется решение, которое будет перебивать тот оптоволоконный кабель, но нужно время, чтобы это распространить по фронту. Так же, как появлялись портативные системы РЭБ.

Еще иногда вороны любят оптоволоконный кабель. Он блестит, и поэтому там, где есть значительное количество ворон, дроны на оптоволокне сбиваются именно этими птицами. Они их видят и перебивают оптоволоконные кабели. Но весной на фронте ворон не найдешь, поэтому я рассчитываю, что появится инженерное техническое решение.

Какое оружие эффективнее всего уничтожает оккупантов

Действительно ли дроны "Баба Яга" являются ночным ужасом для россиян? Пограничники с помощью этих дронов уничтожили более десятка позиций оккупантов на Харьковщине. Насколько они качественные в действии и работаете ли вы с такими дронами?

Мы работаем почти со всей номенклатурой дронов, которые есть на украинском рынке. Это иногда бывает сложно, потому что у тебя один расчет должен быть обучен на весь "зоопарк" средств. И, как вы понимаете, на всем "зоопарке" одинаково эффективно выполнять задачи достаточно сложно. Однако я бесконечно горд командой 429 полка "Ахиллес". Ребята выполняют эти задачи на отлично.

Относительно бомбера "Баба Яга", разберемся в истории – откуда он появился. Украинцы миролюбивый народ. Мы стараемся заработать себе на жизнь своими руками, своим трудом, в частности на земле. Украинские черноземы являются чрезвычайно плодородными, и для того, чтобы повысить урожай, поля обрабатывали от вредителей, рассеивали питательные минералы с помощью тяжелолетящих дронов, в которые засыпали эти вещества.

То есть эти большие дроны работали на полях, а когда началась полномасштабная война, появилась идея подвесить на них боеприпас, чтобы сбросить его на врага. Возникли первые тестовые образцы, и потом это уже стало исключительно военной разработкой различных производителей. Это "Кажан", Vampire, Heavy Shot, Nemesis и многие другие дроны, которые противник охарактеризовал как "Баба Яга".



Дрон "Баба Яга" / Getty Images

Они способны работать в ночное время. Почему в ночное? Потому что они большие по размеру и днем их проще сбить. Ночью же они используются для транспортировки логистических грузов, то есть для доставки боеприпасов, медикаментов, продуктов на наши передовые позиции, чтобы лишний раз не рисковать пешей или транспортной логистикой.

Эти средства осуществляют минирование вражеской территории, путей их логистики, путей подхода к нашим передовым позициям. Они достаточно прицельно и точно заносят большие и тяжелые боеприпасы, которые имеют значительную разрушительную силу, на вражеские позиции. Соответственно, действительно огромное количество живой силы противника уничтожается именно ночными бомбардировщиками типа "Баба Яга".

За последний период около 65% всех сил противника, воюющих против нас, – пехота, маневровая техника, артиллерия, вражеские пилоты, противовоздушные средства – обнаруживаются и уничтожаются беспилотными системами.

В общем мы держим устойчивую динамику. И в вопросе ночных бомбардировщиков типа "Баба Яга", которые очень эффективные, то сейчас у нас абсолютное лидерство не только перед противником, а в мире. К сожалению, враг так или иначе со временем сделает нечто подобное.

Что повлияло на успех россиян в Курской области

Как повлияла остановка американской помощи и разведывательных данных на вашу работу? Почувствовали ли вы ее на себе?

Мы должны говорить об этом очень осторожно, чтобы не дать малейшей возможности для провокаций. Чтобы на основании наших слов партнеры не отказались от поставок дополнительного вооружения.

Все оружие, которое мы получаем от США, – это то оружие, которое выделила администрация предыдущего президента Джо Байдена. Сейчас оно доходит до нас. Новых решений о выделении помощи не приняли, поэтому нам приходится двигаться очень "тонким льдом", чтобы не сказать лишнего.

По моему убеждению, остановка в предоставлении разведывательных данных поставила украинцев в негативное положение. Прежде всего гражданское население, потому что мы перестали видеть в том контрасте, что нам нужно, пуски вражеских беспилотников и ракет. Кроме того, отключение разведданных, а также перерыв в поставках боеприпасов и другой военной номенклатуры, очень сильно сыграло на руку противнику в Курской области.

Далее каждый сам для себя сделает вывод.