Будет ли новый обмен пленными в ближайшее время: в ГУР объяснили, как крушение ИЛ-76 повлияло на процесс
После падения самолета Ил-76 российская пропаганда сообщила, что обмена пленными между Украиной и Россией не будет. В то же время, переговорщики с обеих сторон, которые задействованы в процессе обмена пленными, продолжают коммуникации.
Об этом заявил в эфире Радио Свобода представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его слову, это дает основания считать, что новый обмен пленными состоится в ближайшее время.
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Рабочие группы продолжают общаться, и переговорщики коммуникируют. Это дает основания считать, что в ближайшее время мы все же будем иметь новые результаты,
– отметил Юсов.
Представитель ГУР признал, что ситуация с Ил-76 негативно повлияла на обменный процесс, однако Украина заинтересована в том, чтобы выяснять обстоятельства того, что произошло на самом деле и параллельно продолжать процесс переговоров по освобождению пленных.
"Конечно, положительно оно не может повлиять. Речь идет об сразу категоричной позиции государства-агрессора. Она была сразу обнародована, пропагандисты отработали по методикам. Украина заинтересована в том, чтобы выяснить обстоятельства и параллельно продолжать процесс возвращения домой наших защитников, защитниц а также гражданских, которые находятся в основном в тяжелых условиях",– подчеркнул Юсов.
К слову, руководитель ГУР Кирилл Буданов тоже недавно выразил уверенность, что обмен пленными с Россией состоится в ближайшем будущем.
Крах Ил-76: главное
- Сразу после сообщений о падении самолета Ил-76 глава комитета по обороне Госдумы России Андрей Картаполов заявил, что теперь об обмене "не может быть и речи".
- В минобороны России сообщили о "65 пленных украинцах", которые якобы были на борту и направлялись на обмен.
- Служба безопасности открыла уголовное производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области. На необходимость соответствующего расследования подчеркивал президент Владимир Зеленский.
- Украинские правоохранители отрабатывают разные сценарии того, что произошло на самом деле. Очевидно это, что Россия предпринимает целенаправленные шаги по дестабилизации ситуации.