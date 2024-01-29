Будет ли новый обмен пленными в ближайшее время: в ГУР объяснили, как крушение ИЛ-76 повлияло на процесс

После падения самолета Ил-76 российская пропаганда сообщила, что обмена пленными между Украиной и Россией не будет. В то же время, переговорщики с обеих сторон, которые задействованы в процессе обмена пленными, продолжают коммуникации.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его слову, это дает основания считать, что новый обмен пленными состоится в ближайшее время.

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Рабочие группы продолжают общаться, и переговорщики коммуникируют. Это дает основания считать, что в ближайшее время мы все же будем иметь новые результаты,

– отметил Юсов.

Представитель ГУР признал, что ситуация с Ил-76 негативно повлияла на обменный процесс, однако Украина заинтересована в том, чтобы выяснять обстоятельства того, что произошло на самом деле и параллельно продолжать процесс переговоров по освобождению пленных.

"Конечно, положительно оно не может повлиять. Речь идет об сразу категоричной позиции государства-агрессора. Она была сразу обнародована, пропагандисты отработали по методикам. Украина заинтересована в том, чтобы выяснить обстоятельства и параллельно продолжать процесс возвращения домой наших защитников, защитниц а также гражданских, которые находятся в основном в тяжелых условиях",– подчеркнул Юсов.

К слову, руководитель ГУР Кирилл Буданов тоже недавно выразил уверенность, что обмен пленными с Россией состоится в ближайшем будущем.

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