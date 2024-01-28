Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский, отметив, что россияне не дадут всю информацию в один день. Они дают её порционно. Отметим, что борт упал утром 24 января вблизи Белгорода.

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"Россия находится в позиции, что доминирует. Субъект, владеющий информацией. Весь видеосюжет не дадут в один день. Им интереснее это делать длительный период времени", – сказал политолог.

Россияне заинтересованы в том, чтобы Украину и её союзников, которые предоставляют вооружение, представлять в "негативном смысле" тем странам, на которые ориентируется Россия со стороны внешней политики.

Будут сомнения

После падения самолета прошло уже несколько дней. Место падения борта россияне уже проинспектировали и собрали часть улик. В соответствии, если это делали при отсутствии нейтральной стороны, например, международных наблюдателей, всегда будет сомнение о принадлежности и допустимости доказательств, которые предоставляют для оценки.

Даже, если они сейчас кого-то допустят, то он скажет: "А я не мог прибыть на место происшествия. Ибо оно уже было расчищено. Соответственно, я не знаю, насколько правдивы и подходящие эти доказательства, какие российская сторона мне представляет",

– отметил Вигиринский.

Политолог подчеркнул, что будет момент, при котором можно ставить под сомнение любую информацию, которая походит из России, и говорить о том, что она не соответствует действительности. Ведь страна-агрессор является заинтересованной стороной, чтобы именно так, а не иначе представлять информацию миру.

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