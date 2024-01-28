Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що росіяни не дадуть усю інформацію в один день. Вони надають її порційно. Зазначимо, що борт упав зранку 24 січня поблизу Бєлгорода.
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"Росія перебуває у позиції, що домінує. Суб'єкт, який володіє інформацією. Увесь відеосюжет вони не дадуть в один день. Їм цікавіше це робити тривалий період часу", – сказав політолог.
Росіяни зацікавлені у тому, аби Україну та її союзників, які надають озброєння, представляти у "негативному сенсі" тим країнам, на яких орієнтується Росія з боку зовнішньої політики.
Будуть сумніви
Після падіння літака минуло уже кілька днів. Місце падіння борту росіяни уже проінспектували та зібрали частину доказів. Відповідно, якщо це робили за відсутності нейтральної сторони, наприклад, міжнародних спостерігачів, завжди буде сумнів щодо належності та допустимості доказів, які надають для оцінки.
Навіть, якщо вони нині когось допустять, то він скаже: "А я не міг прибути на місце події. Бо воно уже було розчищено. Відповідно, я не знаю, наскільки правдивими й належними є ті докази, які російська сторона мені представляє",
– зауважив Вігірінський.
Політолог наголосив, що буде момент, при якому можна ставити під сумнів будь-яку інформацію, яка походить з Росії, й говорити про те, що вона не відповідає дійсності. Адже країна-агресорка є зацікавленою стороною, аби саме так, а не інакше представляти інформацію світу.
Падіння Іл-76: розслідування
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76. Розслідування проводять за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що жодна сторона до кінця не може відповісти, що сталося із літаком. Позиція ворога – звинуватити в усьому Україну. Однак, як наголосив Буданов, є низка незрозумілих для такої позиції факторів.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що схема росіян із падінням літака Іл-76 схожа на схему, яку застосували загарбники після теракту в Оленівці. Адже майже одразу після падіння літака російські ЗМІ почали звинувачувати українців та дискредитувати військову допомогу від Заходу.
- Нині українська сторона не може підтвердити правдивість заяв Росії. Україна наполягає на тому, аби провели незалежне міжнародне розслідування. Лише після цього можна буде стверджувати, що сталося з бортом, і хто там перебував.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що нині немає підтвердженої інформації про постріли та ураження Іл-76. Також він зауважив про те, що росіяни, попри велику кількість звинувачень у бік України, так і не надали жодних доказів. Окупанти не підтвердили свої заяви про те, що на борту військово-транспортного літака було чимало людей.