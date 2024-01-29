Про це заявив в етері Радіо Свобода представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його слловами, це дає підстави вважати, що новий обмін полоненими відбудеться найближчим часом.

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Робочі групи продовжують спілкуватися, і переговорники комунікують. Це дає підстави вважати, що найближчим часом ми все ж таки будемо мати нові результати,

– зазначив Юсов.

Представник ГУР визнав, що ситуація з Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес, проте Україна зацікавлена в тому, аби з'ясувувати обставини того, що сталося насправді і паралельно продовжувати процес переговорів щодо звільнення полонених.

"Звичайно, позитивно вона не може вплинути. Мова йде про одразу категоричну позицію держави-агресора. Вона була одразу оприлюднена, пропагандисти відпрацювали по методичках. Україна зацікавлена в тому, щоб з'ясувати обставини і паралельно продовжувати процес повернення додому наших захисників, захисниць а також цивільних, які знаходяться здебільшого у край важких умовах", – наголосив Юсов.

До слова, керівник ГУР Кирило Буданов теж нещодавно висловив упевненість, що обмін полоненими з Росією відбудеться у найближчому майбутньому.

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